Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Como está a disputa pelo governo do DF, segundo pesquisa Datafolha

Levantamento divulgado nesta sexta-feira, 11, mostra liderança da atual governadora, Celina Leão

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 18h43 | Atualizado em 11 set 2026, 19h09
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Renato Alves/Agência Brasília/.)
Continua após publicidade
Como está a disputa pelo governo do DF, segundo pesquisa Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Datafolha mostra que a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), continua liderando as pesquisas de intenção de voto. Ela assumiu a cadeira depois do titular, Ibaneis Rocha (MDB) deixar o cargo para uma candidatura ao Senado, que não se concretizou.

De acordo com o levantamento, na simulação de primeiro turno Celina aparece com 40% das intenções de voto, seguida de Arruda (PSD), com 17%. No levantamento anterior, ele estava com 28 pontos percentuais — o que mostra uma queda expressiva no último mês. Depois dos dois, em terceiro lugar aparece Leandro Grass (PT), com 16%; em quarto está Paula Belmonte (PSDB), com 6%. Ricardo Capelli (PSB) tem 3%, Kiko Caputo (Novo) tem 3% e Professor Robson (PSTU) tem 2%.

Os outros candidatos têm no máximo 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 8% e os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, ranking que é liderado por Arruda. De acordo com os resultados divulgados nesta sexta, 33% dos eleitores disseram que não votariam nele de jeito nenhum. O segundo lugar fica com Celina, que marca 28 pontos percentuais na rejeição. O candidato do PT é rejeitado por 28% dos entrevistados e a tucana Paula Belmonte, por 12%.

Siga
Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha ouviu 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Publicidade
TAGS:
Celina Leão
Datafolha
Distrito Federal
Eleições 2026
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).