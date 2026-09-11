Como está a disputa pelo governo do DF, segundo pesquisa Datafolha

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Datafolha mostra que a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), continua liderando as pesquisas de intenção de voto. Ela assumiu a cadeira depois do titular, Ibaneis Rocha (MDB) deixar o cargo para uma candidatura ao Senado, que não se concretizou.

De acordo com o levantamento, na simulação de primeiro turno Celina aparece com 40% das intenções de voto, seguida de Arruda (PSD), com 17%. No levantamento anterior, ele estava com 28 pontos percentuais — o que mostra uma queda expressiva no último mês. Depois dos dois, em terceiro lugar aparece Leandro Grass (PT), com 16%; em quarto está Paula Belmonte (PSDB), com 6%. Ricardo Capelli (PSB) tem 3%, Kiko Caputo (Novo) tem 3% e Professor Robson (PSTU) tem 2%.

Os outros candidatos têm no máximo 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 8% e os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, ranking que é liderado por Arruda. De acordo com os resultados divulgados nesta sexta, 33% dos eleitores disseram que não votariam nele de jeito nenhum. O segundo lugar fica com Celina, que marca 28 pontos percentuais na rejeição. O candidato do PT é rejeitado por 28% dos entrevistados e a tucana Paula Belmonte, por 12%.

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Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha ouviu 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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