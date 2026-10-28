🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Política

Como a vitória de Lula mudou a disputa pelo comando do Congresso

Aproximação do Centrão com o governo favorece Motta e Alcolumbre e dificulta planos do PL, apesar das grandes bancadas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 13h04
Continua após publicidade
Como a vitória de Lula mudou a disputa pelo comando do Congresso Priorize VEJA no Google

A reeleição de Lula alterou o cenário da disputa pelas presidências da Câmara e do Senado e tornou mais difícil a pretensão da direita bolsonarista de comandar o Congresso. Na avaliação do editor de Política José Benedito da Silva, a tendência de aproximação do Centrão com o governo favorece as articulações de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, enquanto o PL precisa transformar sua força eleitoral em alianças capazes de assegurar maioria (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Só eleger as maiores bancadas não é suficiente”, afirmou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 28. Segundo o jornalista, mesmo após o desempenho expressivo nas urnas, o PL e seus aliados podem terminar sem a presidência de nenhuma das duas Casas.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que o tamanho da bancada não garante o comando do Senado?

José Benedito destacou que o PL terá 28 senadores, mas precisará reunir 41 votos para eleger o presidente da Casa. Mesmo com aliados próximos em outras legendas, o editor considera incerta a formação dessa maioria. “A direita está descobrindo que a vida não será tão fácil assim”, disse.

Siga

Durante o programa, Laísa mencionou as movimentações de Tereza Cristina e Rogério Marinho para disputar o comando do Senado. Para o editor, ambos podem representar candidaturas competitivas, mas dependem de apoios fora do núcleo bolsonarista. Ele avaliou ainda que a saída de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos dificultou a articulação desse grupo.

Continua após a publicidade

Como a vitória de Lula favorece o Centrão?

Na análise de José Benedito, o resultado presidencial estimula os partidos do Centrão a negociar com o governo em busca de espaço, recursos e influência política. “Eu acho que a vitória de Lula influencia decisivamente na eleição das presidências do Senado e da Câmara”, afirmou.

O editor vê a recondução de Hugo Motta como bem encaminhada e destacou o peso de quase 200 deputados dos partidos do Centrão. No Senado, apontou o apoio de PP e União Brasil a Alcolumbre e a expectativa de adesão do PT e da base governista. Para ele, esse movimento reduz o espaço para uma candidatura da direita, mesmo diante de resistências individuais dentro das legendas.

Que concessões Alcolumbre pode fazer à direita?

José Benedito avaliou que Alcolumbre poderá usar sua permanência no comando do Senado até a eleição de fevereiro para negociar pautas e atrair apoios. O objetivo, segundo o editor, seria conquistar parte da bancada conservadora ou impedir que o PL reúna votos suficientes em outros partidos para formar maioria.

Continua após a publicidade

O jornalista mencionou notícias sobre uma possível sinalização de Alcolumbre em favor de uma anistia a Jair Bolsonaro, mas considerou improvável que essa iniciativa avance no contexto atual. Sua avaliação é que haverá concessões à direita como parte das negociações para a eleição interna.

A direita continuará tendo força para pressionar?

Mesmo sem conquistar a presidência do Senado, o PL terá peso nas votações e na definição da agenda, segundo José Benedito. Ao considerar também os aliados próximos em outras siglas, o editor apontou a possibilidade de um bloco conservador numeroso, que exigirá negociação ou enfrentamento de quem comandar a Casa.

A disputa, portanto, dependerá da capacidade de construir alianças até fevereiro. Para o jornalista, Motta e Alcolumbre já trabalham nesse sentido, enquanto o desafio do PL é ampliar seu alcance para além da própria bancada. “Precisa ter espaço para composição política”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Congresso
Davi Alcolumbre
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).