Como a vitória de Lula mudou a disputa pelo comando do Congresso

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A reeleição de Lula mudou a dinâmica da disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, tornando mais complexa a pretensão bolsonarista. O editor José Benedito da Silva avalia que a aproximação do Centrão com o governo fortalece Hugo Motta e Davi Alcolumbre, enquanto o PL precisa de mais que bancadas fortes para vencer.

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A reeleição de Lula alterou o cenário da disputa pelas presidências da Câmara e do Senado e tornou mais difícil a pretensão da direita bolsonarista de comandar o Congresso. Na avaliação do editor de Política José Benedito da Silva, a tendência de aproximação do Centrão com o governo favorece as articulações de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, enquanto o PL precisa transformar sua força eleitoral em alianças capazes de assegurar maioria (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Só eleger as maiores bancadas não é suficiente”, afirmou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 28. Segundo o jornalista, mesmo após o desempenho expressivo nas urnas, o PL e seus aliados podem terminar sem a presidência de nenhuma das duas Casas.

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Por que o tamanho da bancada não garante o comando do Senado?

José Benedito destacou que o PL terá 28 senadores, mas precisará reunir 41 votos para eleger o presidente da Casa. Mesmo com aliados próximos em outras legendas, o editor considera incerta a formação dessa maioria. “A direita está descobrindo que a vida não será tão fácil assim”, disse.

Durante o programa, Laísa mencionou as movimentações de Tereza Cristina e Rogério Marinho para disputar o comando do Senado. Para o editor, ambos podem representar candidaturas competitivas, mas dependem de apoios fora do núcleo bolsonarista. Ele avaliou ainda que a saída de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos dificultou a articulação desse grupo.

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Como a vitória de Lula favorece o Centrão?

Na análise de José Benedito, o resultado presidencial estimula os partidos do Centrão a negociar com o governo em busca de espaço, recursos e influência política. “Eu acho que a vitória de Lula influencia decisivamente na eleição das presidências do Senado e da Câmara”, afirmou.

O editor vê a recondução de Hugo Motta como bem encaminhada e destacou o peso de quase 200 deputados dos partidos do Centrão. No Senado, apontou o apoio de PP e União Brasil a Alcolumbre e a expectativa de adesão do PT e da base governista. Para ele, esse movimento reduz o espaço para uma candidatura da direita, mesmo diante de resistências individuais dentro das legendas.

Que concessões Alcolumbre pode fazer à direita?

José Benedito avaliou que Alcolumbre poderá usar sua permanência no comando do Senado até a eleição de fevereiro para negociar pautas e atrair apoios. O objetivo, segundo o editor, seria conquistar parte da bancada conservadora ou impedir que o PL reúna votos suficientes em outros partidos para formar maioria.

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O jornalista mencionou notícias sobre uma possível sinalização de Alcolumbre em favor de uma anistia a Jair Bolsonaro, mas considerou improvável que essa iniciativa avance no contexto atual. Sua avaliação é que haverá concessões à direita como parte das negociações para a eleição interna.

A direita continuará tendo força para pressionar?

Mesmo sem conquistar a presidência do Senado, o PL terá peso nas votações e na definição da agenda, segundo José Benedito. Ao considerar também os aliados próximos em outras siglas, o editor apontou a possibilidade de um bloco conservador numeroso, que exigirá negociação ou enfrentamento de quem comandar a Casa.

A disputa, portanto, dependerá da capacidade de construir alianças até fevereiro. Para o jornalista, Motta e Alcolumbre já trabalham nesse sentido, enquanto o desafio do PL é ampliar seu alcance para além da própria bancada. “Precisa ter espaço para composição política”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.