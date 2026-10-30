Como a saída de Flávio pode criar uma nova crise entre Lula e Trump
Editor alerta para riscos às relações com Estados Unidos e Argentina e defende atuação diplomática para conter tensões
A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil pode provocar uma nova crise diplomática com os Estados Unidos e ampliar as tensões com a Argentina, na avaliação do editor Ricardo Ferraz. Para o jornalista, as circunstâncias da viagem precisam ser esclarecidas, enquanto a diplomacia deve trabalhar para impedir que o episódio comprometa relações comerciais e políticas importantes para o país (este texto é um resumo do vídeo acima).
No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta sexta-feira, 30, Ferraz defendeu que os interesses nacionais prevaleçam sobre os embates políticos. “Não dá para tratar disso como quem trata de uma briga na sala da quinta série”, afirmou.
Por que o episódio pode afetar a relação com os Estados Unidos?
Ferraz lembrou que decisões de Donald Trump, como a elevação de tarifas e as sanções contra Alexandre de Moraes, aumentaram as tensões entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o editor, esse histórico torna especialmente importante evitar uma nova escalada envolvendo a disputa política brasileira.
O jornalista apontou uma contradição entre a declaração de Trump de que teria atendido a um pedido de Lula para não interferir na eleição e a participação que foi atribuída pela imprensa americana a um assessor da Casa Branca no planejamento da saída de Flávio. O governo americano, segundo essas apurações, concedeu ao brasileiro uma autorização de permanência que descreveu como um “visto de refugiado”.
Qual é o papel da Argentina nessa discussão?
O editor também atribuiu a um assessor do governo de Javier Milei participação no planejamento da viagem. Ao abordar o episódio, afirmou que Flávio estava com os passaportes cassados e destacou a necessidade de esclarecer as condições em que deixou o Brasil.
“Ainda tem muitas informações que precisam ser preenchidas”, disse Ferraz. Para ele, a apuração dessas circunstâncias deve avançar sem transformar o caso em uma crise com dois parceiros relevantes para o Brasil.
O encontro do G20 pode abrir espaço para diálogo?
Durante o programa, Laísa informou que Mauro Vieira participa, entre esta sexta-feira e sábado, de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Atlanta, sediada por Marco Rubio. Segundo a apresentadora, não havia previsão de encontro oficial entre os dois, mas conversas informais durante o evento não estavam descartadas. Ela também apontou a cúpula de dezembro como uma oportunidade de encontro entre Lula e Trump após a reeleição.
Ferraz avaliou que cabe à diplomacia administrar os efeitos de confrontos públicos entre lideranças, frequentemente dirigidos às suas bases políticas. “O que a gente espera que aconteça neste caso é que tanto o Mauro Vieira quanto o Marco Rubio sejam capazes de colocar os interesses dos seus países à frente desta história”, afirmou.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.