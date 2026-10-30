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Política

Como a saída de Flávio pode criar uma nova crise entre Lula e Trump

Editor alerta para riscos às relações com Estados Unidos e Argentina e defende atuação diplomática para conter tensões

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 14h00
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A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil pode provocar uma nova crise diplomática com os Estados Unidos e ampliar as tensões com a Argentina, na avaliação do editor Ricardo Ferraz. Para o jornalista, as circunstâncias da viagem precisam ser esclarecidas, enquanto a diplomacia deve trabalhar para impedir que o episódio comprometa relações comerciais e políticas importantes para o país (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta sexta-feira, 30, Ferraz defendeu que os interesses nacionais prevaleçam sobre os embates políticos. “Não dá para tratar disso como quem trata de uma briga na sala da quinta série”, afirmou.

As crises que aumentam a pressão sobre Javier Milei

Por que o episódio pode afetar a relação com os Estados Unidos?

Ferraz lembrou que decisões de Donald Trump, como a elevação de tarifas e as sanções contra Alexandre de Moraes, aumentaram as tensões entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o editor, esse histórico torna especialmente importante evitar uma nova escalada envolvendo a disputa política brasileira.

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O jornalista apontou uma contradição entre a declaração de Trump de que teria atendido a um pedido de Lula para não interferir na eleição e a participação que foi atribuída pela imprensa americana a um assessor da Casa Branca no planejamento da saída de Flávio. O governo americano, segundo essas apurações, concedeu ao brasileiro uma autorização de permanência que descreveu como um “visto de refugiado”.

Qual é o papel da Argentina nessa discussão?

O editor também atribuiu a um assessor do governo de Javier Milei participação no planejamento da viagem. Ao abordar o episódio, afirmou que Flávio estava com os passaportes cassados e destacou a necessidade de esclarecer as condições em que deixou o Brasil.

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“Ainda tem muitas informações que precisam ser preenchidas”, disse Ferraz. Para ele, a apuração dessas circunstâncias deve avançar sem transformar o caso em uma crise com dois parceiros relevantes para o Brasil.

O encontro do G20 pode abrir espaço para diálogo?

Durante o programa, Laísa informou que Mauro Vieira participa, entre esta sexta-feira e sábado, de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Atlanta, sediada por Marco Rubio. Segundo a apresentadora, não havia previsão de encontro oficial entre os dois, mas conversas informais durante o evento não estavam descartadas. Ela também apontou a cúpula de dezembro como uma oportunidade de encontro entre Lula e Trump após a reeleição.

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Ferraz avaliou que cabe à diplomacia administrar os efeitos de confrontos públicos entre lideranças, frequentemente dirigidos às suas bases políticas. “O que a gente espera que aconteça neste caso é que tanto o Mauro Vieira quanto o Marco Rubio sejam capazes de colocar os interesses dos seus países à frente desta história”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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