Do corte na previsão de crescimento à inflação persistente, o governo enfrenta obstáculos para consolidar a recuperação em 2026

MILEI SOB PRESSÃO: AS CRISES QUE DESAFIAM A ECONOMIA ARGENTINA

O Fundo reduziu de 3,5% para 2,1% a previsão de crescimento da Argentina em 2026

01. FMI corta projeção

O PIB caiu 0,6% no segundo trimestre. Analistas esperam nova contração no terceiro, ainda sem confirmação oficial

Risco de recessão

02.

A alta dos preços passou de 1,7% em agosto para 1,9% em setembro. Em 12 meses, acumula 33%

Inflação acelera

03.

Enquanto setores ligados às exportações avançam, a indústria e o comércio em Buenos Aires seguem fracos

A retomada não chega a todos

04.

O ministro da Economia negocia com o FMI a liberação de US$ 869 milhões. O país ficou abaixo da meta fiscal semestral

Caputo busca recursos

05.

Com a eleição presidencial de 2027 no horizonte, Milei enfrenta o desafio de transformar a estabilização econômica em ganhos de emprego e renda

O relógio eleitoral avança

06.

Jornalismo perspicaz e análises envolventes

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