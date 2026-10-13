O Fundo reduziu de 3,5% para 2,1% a previsão de crescimento da Argentina em 2026
O PIB caiu 0,6% no segundo trimestre. Analistas esperam nova contração no terceiro, ainda sem confirmação oficial
A alta dos preços passou de 1,7% em agosto para 1,9% em setembro. Em 12 meses, acumula 33%
Enquanto setores ligados às exportações avançam, a indústria e o comércio em Buenos Aires seguem fracos
O ministro da Economia negocia com o FMI a liberação de US$ 869 milhões. O país ficou abaixo da meta fiscal semestral
Com a eleição presidencial de 2027 no horizonte, Milei enfrenta o desafio de transformar a estabilização econômica em ganhos de emprego e renda
Jornalismo perspicaz e análises envolventes
GOSTOU?