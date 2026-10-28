Como a presença de Flávio nos EUA pode complicar a relação de Lula com Trump

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A presença de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos pode criar dificuldades para a relação entre o governo Lula e a administração Donald Trump, segundo o editor José Benedito da Silva. Ele poderia buscar apoio de setores americanos para pressionar o Brasil com sanções ou questionamentos eleitorais, gerando consequências diplomáticas.

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A presença de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos pode criar dificuldades para a relação entre Lula e a administração Donald Trump, na avaliação do editor de Política José Benedito da Silva. Para o jornalista, Flávio poderá buscar apoio de setores do governo americano para pressionar o Brasil, inclusive com sanções ou questionamentos ao resultado da eleição presidencial (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Ele pode não liderar a oposição, mas ele pode conseguir mais sanções, ele pode conseguir mais problemas”, afirmou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 28. Na análise do editor, a atuação de Flávio no exterior pode gerar consequências diplomáticas para o governo Lula.

Por que a vitória de Lula contraria setores do governo americano?

José Benedito avaliou que a reeleição de Lula representou um revés para a ala trumpista que defendia a expansão de governos de direita na América Latina. O editor mencionou Marco Rubio ao analisar os setores americanos contrariados pela permanência da esquerda no comando do Brasil.

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Nesse contexto, a presença de Flávio nos Estados Unidos poderia estimular iniciativas contra o governo brasileiro. “Eu acho que a presença de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos pode dar gás para essa ala”, afirmou, em referência aos grupos que preferiam a vitória do candidato derrotado.

Que pressões Flávio poderia tentar articular?

Entre as possibilidades levantadas pelo editor estão a busca por novas sanções e a tentativa de levar os Estados Unidos a questionar ou não reconhecer o resultado eleitoral brasileiro. José Benedito apresentou esses movimentos como caminhos que Flávio poderia tentar construir a partir de sua presença no país.

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Para o jornalista, embora Lula procure explorar politicamente a saída do adversário do Brasil, o episódio também pode produzir dificuldades para seu governo. A eventual articulação de Flávio com setores da administração Trump seria uma dessas fontes de desgaste.

Um pedido de extradição poderia provocar um impasse?

José Benedito também discutiu um cenário hipotético em que o Supremo Tribunal Federal expedisse um mandado de prisão contra Flávio. O editor ressaltou que essa possibilidade não está no horizonte atual, mas questionou como se daria a relação bilateral caso o Brasil solicitasse sua extradição.

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Na avaliação do jornalista, uma negociação dessa natureza poderia criar um novo foco de tensão com a gestão Trump. Assim, a saída de Flávio, além de oferecer a Lula uma oportunidade de exploração política, também poderá trazer “alguma dor de cabeça” ao governo brasileiro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.