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Política

Como a operação contra Jaques Wagner reforça discurso recorrente de Lula

Apesar do desgaste no Planalto, a operação fortalece a narrativa de que a Polícia Federal atua com independência sob Lula

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 21h21
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A operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner, líder do governo no Senado e um dos aliados mais próximos do presidente Lula, abriu uma nova frente de desgaste para o Planalto. Mas, na avaliação do cientista político da FGV Marco Antônio Teixeira, a crise também oferece a Lula um ganho político: reforçar o discurso de que a Polícia Federal atua sem interferência do governo.

Durante entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Teixeira afirmou que o presidente passa a contar com um argumento institucional importante em meio ao avanço das investigações envolvendo o caso Banco Master.

“O presidente Lula também ganhou um discurso: o de que ele não interfere na Polícia Federal e que a Polícia Federal trabalha livremente”, disse.

A operação fortalece a imagem da Polícia Federal?

Segundo Marco Antônio Teixeira, a investigação reforça a percepção pública de autonomia da corporação, especialmente por atingir figuras centrais da política nacional sem distinção partidária. Para ele, esse aspecto pode consolidar ainda mais o prestígio institucional da PF.

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O cientista político destacou que a corporação já vinha acumulando capital simbólico junto à opinião pública e que operações com forte impacto político tendem a ampliar essa percepção. “A imagem positiva que a Polícia Federal está tendo deve estar se consolidando perante a sociedade”, afirmou.

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Na sua avaliação, o avanço simultâneo de investigações envolvendo diferentes grupos políticos contribui para fortalecer a leitura de imparcialidade institucional.

Lula pode usar esse discurso sem custo?

Embora a narrativa de autonomia da PF seja politicamente favorável ao presidente, explorá-la publicamente pode gerar tensão dentro da própria base governista. Isso porque, ao destacar a independência das investigações, Lula acaba reconhecendo a legitimidade de operações que atingem seus aliados mais próximos.

Para Teixeira, esse é o principal limite estratégico do discurso presidencial. “Se ele usar, pode enfraquecer a defesa do próprio Jaques Wagner”, alertou.

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Ou seja, o argumento que ajuda Lula a blindar seu governo institucionalmente pode, ao mesmo tempo, fragilizar a sustentação política de Wagner.

O caso Banco Master mudou o jogo político?

Ao longo da entrevista, Marcela Rahal ressaltou que o caso Banco Master deixou de atingir apenas um campo político e passou a envolver nomes ligados tanto ao governo quanto à oposição. Para Marco Antônio Teixeira, isso alterou a lógica tradicional de confronto entre adversários. “A impressão que fica é que ninguém pode atacar ninguém”, afirmou.

Segundo ele, o escândalo produziu uma espécie de equilíbrio desconfortável: denúncias deixam de servir exclusivamente como arma contra o adversário e passam a gerar riscos para todos os grupos políticos.

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Lula sai enfraquecido ou fortalecido?

Para o cientista político, a resposta envolve duas dimensões distintas. No campo político imediato, a investigação contra Jaques Wagner amplia a pressão sobre o Planalto. No campo institucional, porém, Lula ganha uma defesa poderosa contra acusações de aparelhamento ou interferência na PF.

Esse paradoxo define a complexidade da crise: enquanto o presidente perde com o desgaste de um aliado estratégico, ganha com a consolidação de uma narrativa de respeito às instituições.

Em meio a esse equilíbrio delicado, Lula terá de decidir quanto pretende capitalizar politicamente o avanço das investigações e até que ponto isso afetará sua própria base de sustentação.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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