Lula faz comício no Rio de Janeiro – com segurança de snipers

Um dia depois de não comparecer ao debate VEJA na noite de sábado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes (PSD) realizam um ato político na quadra da Portela, escola de samba queridinha do político carioca. Um fator, porém, chamou a atenção da multidão a caminho do comício do petista em Madureira, zona norte do Rio: medidas de segurança reforçadas do evento, inclusive com a presença de atiradores de elite em pontos estratégicos. Além dos tradicionais controles nas entradas, pelo menos dois snipers foram vistos em cima de uma das estruturas do local, prontos para agir caso uma ameaça seja detectada.

As ruas de Madureira estão lotadas desde o início da manhã. Antes da chegada do candidato do PT, apoiadores ensaiavam sambas e música popular brasileira, em clima de festa. Tem até gente que poderia ter saído direto de um bloco de Carnaval. Roupas curtas, transparências e pernas de pau chamam atenção no evento.

Além de anônimos e políticos aliados, celebridades também deram às caras no comício. Alanis Guillen, a protagonista de Pantanal, foi vista ao lado de Humberto Carrão.