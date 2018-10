Diante da negativa de Jair Bolsonaro (PSL) de comparecer ao debate, a TV Globo cancelou o programa. A emissora confirmou nesta segunda-feira (22) que Fernando Haddad (PT) não será entrevistado sozinho, já que havia acertado com as equipes que só haveria espaço se os dois estivessem presentes. O encontro seria na noite desta sexta-feira (26).

À Globo, o candidato do PSL afirmou que não irá por motivo de saúde, pois se recupera da facada que sofreu em setembro. À imprensa, ele tem declarado que se trata de uma estratégia de campanha. Nesta segunda, disse que o debate seria “apenas um bate-boca”.

O petista tem instado a Globo e outras emissoras a “abrir o microfone” a ele. Nesta segunda (22), ele deu uma entrevista ao ‘Roda Viva‘, da TV Cultura. O convite havia sido feito aos dois candidatos, mas o capitão da reserva recusou a participação.

“Recebemos na data de hoje, último dia combinado com as campanhas dos candidatos à Presidência para confirmação do debate de sexta-feira próxima, email da campanha do candidato Jair Bolsonaro, informando que o mesmo não poderá participar do evento, em razão de limitações de saúde”, disse a nota da emissora.

“Já o candidato do PT, Fernando Haddad, confirmou sua disposição de estar presente. Como se trata de campanha de segundo turno, obviamente não há outros candidatos para viabilizar a realização do debate. Na reunião de elaboração das regras do evento foi acertado com as assessorias dos candidatos que, se Jair Bolsonaro não pudesse comparecer por razões de saúde, o debate não seria substituído por entrevistas.”

O texto reproduziu carta enviada à emissora pela campanha do candidato do PSL: “Apesar de o Dr. Antonio Macedo ter reduzido o nível de restrição de suas atividades rotineiras, o candidato continua com limitações em virtude da bolsa de colostomia. Segundo explicado pelo aludido médico, o paciente com a bolsa de colostomia fixada ao lado direito do abdômen, como no caso do candidato, não tem qualquer controle intestinal. Com isso, o seu preenchimento total pode ser rápido e inesperado, podendo levar ao rompimento da bolsa, o que gera extremo desconforto e constrangimento ao paciente”.

A carta também destacou que, por orientação médica, o capitão deve evitar esforço físico, ficar muito tempo em pé e stress. “Por esses motivos, ele não poderá comparecer ao debate marcado para o dia 26 de outubro, às 22 horas”, finalizou a missiva.

