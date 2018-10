O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, participou na noite desta segunda-feira 22 do programa Roda Viva, na TV Cultura. Em tom que parecia de lamento diante dos últimos resultados das pesquisas, Haddad reiterou diversas vezes que a sua campanha estava se dedicando principalmente a fazer um “alerta” sobre o adversário, Jair Bolsonaro (PSL), que julga ser uma ameaça concreta à democracia brasileira, acenando a ex-adversários e conclamando uma união contra o capitão.

Para embasar a sua argumentação, o ex-prefeito de São Paulo citou o que chamou de “credenciais” do deputado federal, controvérsias envolvendo a defesa da atuação do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, identificado como um torturador durante a ditadura militar brasileira, o episódio da briga com a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e a palestra a respeito de quilombolas e populações tradicionais, que rendeu a Bolsonaro uma denúncia por racismo – arquivada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Meu adversário é uma pessoa que cultua tortura e que tem, como seu herói, um dos mais bárbaros torturadores, que disse a uma colega de Congresso Nacional que ela não deveria ser estuprada [a petista Maria do Rosário], e que criticou quilombolas dizendo que deveriam pesados em arrobas, que não serviam nem para procriar”, além de outras situações envolvendo mulheres e minorias sociais, emendando que essas “credenciais”, na sua visão, não “habilitam [Bolsonaro] ao regime democrático”.

Questionado se considerava que a decisão das urnas, em caso de vitória de Bolsonaro, seria uma fraude, ele negou e retomou o discurso do “alerta”, comparando o candidato do PSL à líderes de regimes totalitários do último século, como o nazista Adolf Hitler e o fascista Benito Mussolini. “Os sociais-democratas que fizeram um alerta sobre o perigo de Hitler estavam errados? Os que alertaram contra Hitler e Mussolini? Bolsonaro não tem compromisso democrático”, reiterou.

Fernando Haddad, no entanto, se esquivou da resposta, quando confrontado com uma relação de declarações controversas de integrantes do PT – entre outras, as do ex-ministro José Dirceu (que falou sobre “tomar o poder”) e do deputado Wadih Damous (que já contestou o Supremo Tribunal Federal sobre a condução do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva). Haddad se limitou a tratar com ênfase de um dos pontos contidos na pergunta que recebeu, a proposta de uma nova constituição, que já foi abandonada do seu programa de governo, na nova versão apresentada à Justiça Eleitoral.

Ele também foi instado a justificar as causas do aumento do “antipetismo” no Brasil e reconheceu que esse sentimento hoje é “um pouco maior”, o que relacionou com “erros e problemas”. Questionado especificamente sobre crimes eventualmente cometidos nos governos petistas, ele admitiu de uma forma envergonhada, relacionado a questão a uma falta de “controle” sobre as estatais, em especial a Petrobras, que prometeu fortalecer, caso seja eleito.

‘Frente democrática’

Sobre o discurso aparentemente mal sucedido, de que o PT gostaria de liderar uma “frente democrática” formada por ex-adversários, Haddad defendeu no Roda Viva os resultados das articulações petistas, citando a ex-ministra Marina Silva (Rede), que anunciou voto no petista justamente com base no discurso de que Bolsonaro representa uma ameaça ao sistema vigente.

O ex-prefeito ainda deu a entender que são apenas questões partidárias que impedem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que tem feito críticas constantes e nesta mesma linha a Bolsonaro, de apoiá-lo. “Fernando Henrique, que não pode declarar apoio a mim por questões do seu próprio partido, tem demonstrado seu inconformismo”, argumentou.

Dentro dos partidos mais à esquerda, Haddad disse esperar “um alô” do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) “esteja ele onde estiver”. O candidato petista afirmou que espera isso até por ter sido um dos integrantes da legenda que, desde o começo do ano, tentou acertar uma coligação entre o PT e o PDT para as eleições de 2018.

Mesmo assim, ele ainda tentou contornar, relembrando que após “arestas”, recebeu declarações de apoio em vídeo do senador eleito Cid Gomes (PDT-CE), irmão de Ciro que fez severas críticas ao partido de Haddad e a seus apoiadores durante um ato de campanha em Fortaleza.

Lula e Dilma

Haddad, mais uma vez, desconversou também a respeito da possibilidade de um benefício, como uma graça ou indulto, que pudesse libertar o ex-presidente Lula, condenado a doze anos e um mês de prisão, que cumpre desde abril na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. “A única coisa que o ex-presidente quer é um julgamento justo nas Cortes Superiores, que é um direito dele, não um privilégio que o torna diferente de ninguém”, argumentou.

O candidato também falou sobre o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Em tom mais severo, apontou erros na condução econômica durante a gestão Dilma, admitiu a responsabilidade da petista na crise que atingiu o país principalmente a partir de 2015 mas afirmou que esta só foi da dimensão que foi por uma crise política – conta que joga na oposição e suas “pautas-bomba”, no atual presidente Michel Temer (MDB) e no então presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ).

Estabelecendo uma diferença entre a política econômica que implementaria com a da ex-presidente, Haddad fez questão de argumentar que uma das suas principais propostas, que chama de reforma bancária, é diferente dos subsídios e medidas de interferência estatal no sistema financeiro. Ele diz que não se trata disso, mas de estímulos a concorrência com bonificações diante da cobrança de juros mais baixos e do apoio a novas instituições financeiras, a fim de diluir o alcance dos atuais bancos.

Haddad também deixou claro, que se eleito, não vai privatizar nenhuma das atuais 150 estatais brasileiras. Segundo ele, a Bolsa de Valores reage positivamente às propostas do guru econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes, para o tema, por questões “especulativas” e de interesse em adquirir o patrimônio público brasileiro a baixo custo. Para reduzir custos e conter déficits de algumas empresas, o petista propõe fundir algumas dessas empresas e cortar gastos administrativos.

Campanha e fake news

O presidenciável argumentou que a estratégia do PT de diminuir a predominância do vermelho e aumentar a do verde-e-amarelo durante o segundo turno é uma prática padrão do marketing do partido, utilizada nas outras quatro vezes que candidatos da legenda disputaram esta etapa. “Você tem que dar a ideia que não vai ser um governo só de um partido, se não você não conquista 50% mais um dos votos”, justificou.

Recentemente, Haddad afirmou que, caso um empresário envolvido nas suspeitas de caixa 2 eleitoral envolvendo disparos em massa no aplicativo WhatsApp fosse preso, este entregaria todo o eventual esquema e permitiria a resolução da questão. A declaração foi contestada, uma vez que o PT sempre criticou parte das prisões adotadas na Operação Lava Jato, alegando que estas visavam obter delações fraudulentas contra o partido.

Em defesa durante o Roda Viva, o ex-prefeito afirmou que não defendeu nenhum excesso por parte da investigação e que a sua posição era a da execução de mandados de busca e apreensão em todas as empresas suspeitas de envolvimento a fim de buscar o possível material fraudulento.

“Se fizéssemos busca e apreensão nas empresas que a Folha [jornal responsável por revelar o esquema] noticiou, conseguiríamos, com a ajuda do WhatsApp, descobrir quem pagou por aquilo”, diz. Em defesa da sua tese, ele ainda citou, ironicamente, o próprio juiz Sergio Moro, da Lava Jato. “Há juízes que dizem que o caixa 2 é ainda pior que a corrupção porque corrói a democracia. E isso não sou quem está dizendo, é o Sergio Moro”.