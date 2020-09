Com Crivella e Castro, Bolsonaro evita temas políticos em evento no Rio

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de um evento no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), na Zona Norte do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 10.

Fechado à imprensa, o evento contou com a participação do governador interino Cláudio Castro (PSC), ao lado do presidente, e do prefeito do Rio Marcello Crivella (Republicanos), que não estava no palco. Crivella foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta manhã.

Apesar de estar rodeado de aliados, Bolsonaro falou aos oficiais da Marinha sem tocar em temas políticos.

O presidente retorna a Brasília no fim da manhã. À tarde, ele participa da cerimônia de posse do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF).