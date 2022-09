Cláudio Castro: “Quem lucrou com o Ceperj foram meus adversários”

O ciclo de sabatinas VEJA E VOTE com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, promovido pelo site de VEJA, recebe nesta terça-feira o governador Cláudio Castro (PL), que tenta a reeleição. Castro lidera as pesquisas, em parte graças ao apoio massivo de prefeitos e de deputados do estado, mas as sondagens sugerem que ele deve disputar o segundo turno.

Na sabatina, conduzida pelo editor de VEJA, Ricardo Ferraz, Castro falou sobre os planos de continuidade na gestão do estado. Ele destacou o acordo em torno da dívida pública fechado com o governo federal, o que possibilitaria investimentos em obras de infraestrutura; disse que considera a possibilidade de decretar a caducidade (anulação) do contrato com a Supervia, empresa que opera o sistema de trens metropolitanos; prometeu diminuir a carga tributária e previu a contratação de novos professores para repor quadros que deixaram a rede estadual de ensino.

Quanto à segurança pública, o candidato do PL defendeu uma polícia cidadã e admitiu que a as forças do estado podem cometer erros ao realizar operações nas comunidades. Nesses casos, promete punir os policiais que abusarem do poder. Em relação à gestão da saúde, o atual governador afirmou que, se eleito, irá reduzir o número das Organizações Sociais (OS’s) e delegar o trabalho para a Fundação Estadual de Saúde.

Castro também abordou o tema das contratações da Fundação Ceperj, que é investigada pelo Ministério Público e suspeita de abrigar um esquema de funcionários fantasmas. “Se houve alguma coisa política, foi prejuízo. Se tem alguém lucrando politicamente com Ceperj são meus adversários. Eles transformaram um problema administrativo em uma crise. Alguém que tem vantagem eleitoral, não manda punir quem errou”, afirmou destacando que tomou a iniciativa de procurar o MP para solucionar problema.

A entrevista com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) está disponível no canal de VEJA no YouTube. Quarta-feira é o dia de Paulo Ganime (Novo). Rodrigo Neves (PDT) fecha as sabatinas na quinta-feira (22).

As entrevistas foram previamente gravadas, mas vão ao ar sem cortes de edição.