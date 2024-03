Ciro Nogueira reativa sonho de candidatura a vice-presidente da República

Presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira (PI) está pessoalmente empenhado em consolidar, até o fim deste ano, a criação de uma espécie de conglomerado partidário que formará a mais poderosa legenda de centro do país.

Como mostra reportagem de VEJA desta edição, a ideia, a curto prazo, é formar uma federação entre o PP e o Republicanos. Na sequência, após resolver impasses internos e divergências locais, o União Brasil se agregaria ao time.

Pelo tamanho atual, as três legendas reúnem 149 deputados e 17 senadores, acumulam um fundão para bancar campanhas que ultrapassa a cifra do bilhão de reais e somam o maior tempo de propaganda no rádio e na televisão. Por meio da federação, modalidade criada no país em 2021, dois ou mais partidos se unem como se fossem um só, registram um estatuto e um programa e atuam coesos desde em decisões municipais às articulações a nível nacional

Com partidos de sobra no país e uma polarização consolidada, uma estrutura como essa ganharia um protagonismo imenso nas mais diferentes esferas do poder e obrigaria o governo federal – seja ele de direita ou de esquerda – a sentar à mesa de negociação.

De olho em 2026

As articulações para formar a federação passam por eleger o sucessor de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2025, e por se tornar fiel da balança nas eleições presidenciais de 2026.

Os idealizadores da proposta também não escondem a intenção de integrar uma chapa na disputa à Presidência da República. Tanto que o senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro, um dos principais incentivadores da ideia, ressaltou durante as negociações da federação a pretensão de ser candidato a vice em uma chapa de direita, cujos cotados hoje são a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A medida, além de representar um voo mais alto na carreira do senador de segundo mandato e ex-ministro de Jair Bolsonaro, também seria uma espécie de tábua de salvação. Aliados do parlamentar admitem que ele enfrenta dificuldades eleitorais no Piauí, que entregou 76% dos votos ao presidente Lula no último pleito.