Cidadania aprova federação com PSDB e deve reforçar candidatura de Doria

O Diretório do Cidadania aprovou neste sábado, 19, a formação de uma federação com o PSDB, movimento que levará a sigla a engrossar a campanha do governador de São Paulo João Doria ao Palácio do Planalto e pode fortalecer o nome da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) como eventual candidata a vice na chapa do tucano. Os pessebistas ainda precisam confirmar a federação, mas a tendência é que os dois partidos marchem juntos, disseram a VEJA interlocutores dos partidos.

Em segundo turno, o Cidadania teve de escolher se a federação seria formada com o PSDB ou com o PDT. Os tucanos prevaleceram, com 56 votos contra 47 do PDT e sete abstenções. No primeiro turno, haviam faltado apenas dois votos para que houvesse maioria absoluta em torno da parceria com os tucanos.

O deputado federal Daniel Coelho (Cidadania-PE) disse a VEJA neste sábado que o perfil de Eliziane – mulher, nordestina e evangélica progressista – deverá ser analisado futuramente como eventual vice, mas desde já ela sai fortalecida por ter sido articuladora da federação com o PSDB e construiu apoios que levaram à aprovação do diretório hoje.

“Vamos fazer a refundação da social-democracia. O PSDB ganhou porque tem mais a ver com a gente, é um partido de disputa, como houve nas recentes prévias, e de decisão colegiada”, afirmou. Com a formação da federação, a tendência é que o pré-candidato do Cidadania, o senador Alessandro Vieira (SE), que hoje reiterou sua disposição de concorrer ao Palácio do Planalto, abra mão de postular o cargo em benefício de Dória.

Em nota, o PSDB disse que “os presidentes dos dois partidos, Roberto Freire e o tucano Bruno Araújo, vinham costurando o acordo em volta do nome de João Doria para Presidente da República. Este é o primeiro movimento formal de apoio de um partido na decisão do xadrez eleitoral para o Planalto em 2022. Conversas dos tucanos seguem com MDB e União Brasil”.

Pelas regras da federação, criada para dar sobrevida a legendas pequenas com dificuldades de superar a cláusula de barreira, os partidos precisam permanecer unidos por quatro anos, disputando eleições como se fossem uma só agremiação.