Chefe do ICMBio fala sobre crise dos incêndios pelo país em live de VEJA

O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Pires, será o entrevistado do programa Os Três Poderes, de VEJA, nesta sexta-feira, 20, a partir das 12h. Ele será questionado pelos colunistas Ricardo Rangel, Robson Bonin e Matheus Leitão sobre a crise dos incêndios pelo Brasil, tema de capa de VEJA desta semana, e sobre quais medidas estão sendo tomadas pelas instituições responsáveis.

O programa, que terá apresentação de Ricardo Ferraz, também vai abordar a corrida eleitoral pelo país e analisará as últimas pesquisas eleitorais divulgadas nas principais capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, o novo capítulo entre o bilionário dono do X, Elon Musk, e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

TERRA ARRASADA

Impulsionada pelo El Niño e pelas mudanças climáticas, a estiagem recorde que atinge e castiga o Brasil afeta 71% dos municípios, sufoca cidades com fuligem tóxica e pode durar mais três meses, conforme mostra capa de VEJA desta semana. Dados revelam que, em quarenta anos, o país perdeu 6,3 milhões de hectares de superfície de água, quase um terço do que tinha em 1985. A devastação também expõe o despreparo do governo diante da crise e atinge a imagem de Lula. Isso porque indica que a gestão não tinha política de prevenção, plano de contingência nem orçamento para enfrentar o problema.

AINDA UM HORÁRIO NOBRE

Há alguns anos, criou-se a impressão de que o horário eleitoral já não interferia mais nas disputas. A eleição deste ano, porém, mostra que esse tipo de propaganda ainda é uma arma importante nas campanhas. Três semanas após o início das inserções, candidatos com os maiores tempos de grade nas capitais deram saltos significativos nas pesquisas, caso de Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. Na capital paulista, inclusive, levantamento do Paraná Pesquisas traz Ricardo Nunes (MDB) com 26,8%, seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 23,7%, e Pablo Marçal (PRTB), com 21%. Já na pesquisa Datafolha o prefeito tem 27%, o deputado 26% e o coach, 19%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) lidera com 59% e Alexandre Ramagem (PL) foi a 17%.