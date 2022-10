Carlos Bolsonaro nega overdose de cocaína

Atualizado em 16 out 2022, 10h46 - Publicado em 16 out 2022, 10h30

Por Gustavo Silva Atualizado em 16 out 2022, 10h46 - Publicado em 16 out 2022, 10h30

O vale-tudo nas redes sociais continua gerando novos capítulos cada vez mais mirabolantes na disputa pelo controle da narrativa no segundo turno das eleições de 2022. Apontado no relatório final da CPI da Covid como um dos comandantes da uma rede de fake news durante a pandemia, Carlos Bolsonaro (Republicanos) foi alvo de ataques coordenados de uma notícia falsa, que tenta associá-lo ao uso de drogas ilícitas, atitude que o vereador do Rio de Janeiro repudia.

Desta vez, a partir de uma informação verídica, de que o filho 03 do presidente havia passado mal e foi levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na última sexta-feira, 14, o boato criado foi de que Carlos Bolsonaro teria sofrido uma overdose de cocaína. O motivo para o político “ter se enfiado nas drogas” teria sido a campanha de Jair Bolsonaro (PL), que não estaria indo bem na virada contra Lula (PT).

O vereador, então, usou o perfil oficial no Twitter para rebater a informação, que se espalhou rapidamente entre grupos de opositores e chegou a ser trending topics na plataforma digital. “Passei no hospital e fui embora rapidamente. Quantas histórias loucas e maldosas”, declarou o político.

Um dos principais divulgadores da atoada foi o grupo Anonymous, que havia veiculado um suposto vídeo de Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal mais votado do país, fazendo sexo oral em outro homem.

Passei no Hospital ontem por volta de 12:00PM, conversei com os médicos sem problema algum antes ou depois, fui embora rapidamente. Após segui meus afazeres normais diários! Quantas histórias loucas e maldosas! — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) October 15, 2022