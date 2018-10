O carro do candidato ao governo de São Paulo Major Costa e Silva, do Democracia Cristã (DC), foi alvo de tiros na noite desta quarta-feira (3), na estrada da Cooperativa, no jardim Santo Antônio, em Ribeirão Pires (SP).

Eram 21 horas quando duas motocicletas cercaram o carro do candidato — uma Pajero prata — e atiraram. O major estava acompanhado por seu motorista, o capitão do Exército Hamilton da Silva Munhoz. As balas acertaram o automóvel e um dos disparos atingiu o colete a prova de balas do assessor. O major reagiu e atirou nos criminosos, que fugiram.

Durante o tiroteio, o capitão perdeu o controle do carro, que bateu e capotou, indo parar em um córrego. Os dois foram socorridos por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros — eles tiveram escoriações leves — e levados até o pronto-socorro Santa Helena, em Santo André (SP). Policiais do 30.º Batalhão da Polícia Militar tentaram localizar os bandidos, mas até às 23 horas nenhum deles havia sido capturado ou identificado.

Na página oficial do candidato no Facebook, dois posts relatam o caso: “Os criminosos se evadiram com os disparos efetuados pelo Major, ação esta que garantiu a defesa de suas vidas”, afirmou a nota, que diz ainda que os tiros feitos pelo candidato não atingiram os criminosos.

De acordo com a postagem, eles estão fora de perigo e sob proteção da polícia.

De acordo com reportagem da Globonews, a candidata a vice na chapa do major, Cabo Fatima (DC), afirmou que ele vinha sofrendo ameaças anônimas por telefone.

Na pesquisa Ibope divulgada nesta quarta, Costa e Silva aparece em quinto lugar na disputa pelo governo, com 3% das intenções de voto.

(com Agência Estado)