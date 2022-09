Campanha de Lula avalia que debate não mudou jogo eleitoral

A campanha de Lula (PT) avaliou que o desempenho do ex-presidente no debate desta quinta-feira, 29, foi bom, mas que não foi suficiente para mudar a corrida eleitoral à Presidência. Já os bolsonaristas viram desgaste do rival e festejaram o resultado.

Quem achava que a performance do petista no encontro poderia ser decisiva para que ele liquide a fatura no próximo domingo terá que esperar mais dois dias até a data do pleito.

O debate começou às 22h30 e, em razão de uma série de pedidos de direito de resposta dos candidatos, o programa se estendeu até 2h. Em evento no Rio nesta sexta-feira, 30, Lula reclamou do horário do debate e disse que ele não contempla o eleitor que precisa acordar cedo para trabalhar.

“É uma coisa inexplicável [o debate ser tão tarde]”, disse Lula. “Poderia ser feito em um sábado a tarde para abrir espaço para a população trabalhadora, porque não dá para achar que depois de meia noite ainda tem gente assistindo”.

Lula reconheceu que o debate é a chance de os candidatos ficarem frente a frente e de “trocarem farpas”, mas o programa como ele é concebido atualmente, segundo ele, não teria o condão de mudar o cenário eleitoral.

Apesar disso, Lula disse que está “confiante para encerrar as eleições no primeiro turno”. O ex-ministro Aloizio Mercadante partilha da mesma impressão, de que o jogo terá um desenlace definitivo no próximo domingo.

Segundo ele, pesquisa qualitativa encomendada pelo PT para o debate indicou que Lula foi vitorioso entre os indecisos, com menções elogiosas ainda a Simone Tebet (MDB) e a Ciro Gomes (PDT).

O ex-ministro petista Gilberto Carvalho também afirmou que o debate não mudou a corrida como ela está posta atualmente. Ele disse avaliar que nem mesmo o momento em que Lula perdeu a cabeça e bateu boca com o Padre Kelman (PTB) foi suficiente para mudar a impressão do eleitor, principalmente o indeciso.

“Se ainda houvesse propaganda em que os candidatos pudessem explorar imagens do debate, como era antigamente, até poderia haver algum impacto, mas do jeito que está não muda o jogo”, disse.

O consenso geral entre petistas e aliados foi que Jair Bolsonaro (PL) foi o grande perdedor do debate, ao se aliar à figura controversa do Padre Kelman, ao não responder sobre acusações de corrupção e ao focar em ataques aos adversários.

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) disse que Bolsonaro deixou claro o seu despreparo para ocupar o cargo de presidente e que Ciro mostrou que “tem conhecimento, mas é uma pessoa desvairada”.

“Parecia que havia um acordo entre o Ciro, o padre e o Bolsonaro. Na verdade todos ali estavam contra o Lula e ele foi muito bem, teve uma boa performance. Apesar disso, não vai ser o debate que vai mudar o resultado dessa eleição”, disse ela.