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Política

Caiado vai explorar trajetória e segurança pública em primeiro programa na TV

Candidato do PSD é apresentado como 'primeiro a enfrentar a esquerda'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 13h37
Homem de cabelos grisalhos e camisa preta sorri para a câmera, com texto QUERO SER SEU PRESIDENTE em destaque. No canto superior direito, logo CAIADO GILBERTO KASSAB. No canto inferior direito, uma mulher de blusa preta faz interpretação em Libras. Fundo degradê azul e verde. No canto esquerdo, PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA - PSD
Trecho do primeiro programa eleitoral de Ronaldo Caiado (./Reprodução)
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Caiado vai explorar trajetória e segurança pública em primeiro programa na TV Priorizar nos meus resultados Google

O candidato a presidente do PSD, Ronaldo Caiado, vai explorar sua trajetória pública no primeiro programa do horário eleitoral, que será exibido no sábado. O comercial também dará destaque à pauta da segurança pública.

A peça explora a formação de Caiado como médico e o início de sua atuação política, na União Democrática Ruralista (UDR), e na campanha presidencial de 1989. Ele é apresentado como “o primeiro a enfrentar a esquerda”, em meio a críticas a invasões de terras e a trechos de um debate no qual já enfrentou o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Depois, o vídeo passa pelos cargos eletivos, com destaque à passagem pelo governo de Goiás. “Caiado foi deputado, senador e duas vezes o governador mais bem avaliado do Brasil. Quarenta anos de vida pública sem mancha e sem nenhum escândalo”, diz um narrador.

Ao falar de sua administração, o programa afirma que Caiado “enfrentou e venceu” o PCC e o Comando Vermelho e destaca uma frase sua: “Ou o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás”.

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Goiás é apresentado como “o estado mais seguro do país”, mas sem explicação de como esse dado foi calculado.

Caiado atingiu 5% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, em um distante terceiro lugar, e aposta no horário de TV para crescer nas intenções de voto.

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