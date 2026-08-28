Caiado vai explorar trajetória e segurança pública em primeiro programa na TV

O candidato a presidente do PSD, Ronaldo Caiado, vai explorar sua trajetória pública no primeiro programa do horário eleitoral, que será exibido no sábado. O comercial também dará destaque à pauta da segurança pública.

A peça explora a formação de Caiado como médico e o início de sua atuação política, na União Democrática Ruralista (UDR), e na campanha presidencial de 1989. Ele é apresentado como “o primeiro a enfrentar a esquerda”, em meio a críticas a invasões de terras e a trechos de um debate no qual já enfrentou o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Depois, o vídeo passa pelos cargos eletivos, com destaque à passagem pelo governo de Goiás. “Caiado foi deputado, senador e duas vezes o governador mais bem avaliado do Brasil. Quarenta anos de vida pública sem mancha e sem nenhum escândalo”, diz um narrador.

Ao falar de sua administração, o programa afirma que Caiado “enfrentou e venceu” o PCC e o Comando Vermelho e destaca uma frase sua: “Ou o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás”.

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Goiás é apresentado como “o estado mais seguro do país”, mas sem explicação de como esse dado foi calculado.

Caiado atingiu 5% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, em um distante terceiro lugar, e aposta no horário de TV para crescer nas intenções de voto.