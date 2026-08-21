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Política

Os novos números da pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

Pesquisa sobre a sucessão presidencial foi divulgada pelo instituto nesta sexta-feira

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 18h47 | Atualizado em 22 ago 2026, 11h51
Lula, de chapéu de palha e camisa branca, sorri em evento com fundo vermelho; à direita, Bolsonaro, de camiseta amarela com Meu Partido é o Brasil, fala ao microfone em comício
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Frâncio Holanda/VEJA/Youtube/Reprodução)
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Os novos números da pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, mas empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, de acordo com a nova pesquisa Datafolha, feita entre os dias 18 e 20 de agosto e divulgada nesta sexta-feira, 21.

Segundo o levantamento, no primeiro turno, o petista tem 39% das intenções de voto contra 33% do senador do PL. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em julho, Lula tinha 40% no primeiro turno, enquanto Flávio aparecia com 32%, mas os dois levantamentos não são comparáveis porque mudou o quadro de candidatos.

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No levantamento divulgado hoje, aparecem na sequência o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 5%; o empresário Renan Santos (Missão), com 4%; e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%.

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Na sequência, aparecem Augusto Cury (Avante), com 2%; Samara Martins (UP), Wilton Grassi (Democrata), Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB), todos com 1%. No limite da margem de erro, todos os candidatos abaixo de Lula e Flávio estão tecnicamente empatados.

Entre os entrevistados, 8% disseram que votarão em branco ou nulo, e 3% afirmaram não saber em quem votar.

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Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula e Flávio estão empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos — o petista tem 47% contra 43% do presidenciável do PL. Em julho, o presidente tinha 48% contra 43% do seu principal adversário.

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Lula tem vantagem maior, fora da margem de erro, sobre Caiado (47% a 40%) e Zema (48% a 38%). Nos dois casos, o cenário é de estabilidade em relação ao levantamento de julho — contra Caiado, era o mesmo placar de 47% a 40%, enquanto o duelo do petista com Zema estava em 48% a 40%.

Pesquisa

O levantamento do Datafolha ouviu 2. 058 eleitores em todos os Estados e no Distrito Federal e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-04496/2026.

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