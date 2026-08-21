Os novos números da pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

Ler Resumo





Nova pesquisa Datafolha aponta Lula na liderança do primeiro turno com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. No segundo turno, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Acompanhe os detalhes da sondagem e o desempenho dos demais candidatos à presidência.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, mas empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, de acordo com a nova pesquisa Datafolha, feita entre os dias 18 e 20 de agosto e divulgada nesta sexta-feira, 21.

Segundo o levantamento, no primeiro turno, o petista tem 39% das intenções de voto contra 33% do senador do PL. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em julho, Lula tinha 40% no primeiro turno, enquanto Flávio aparecia com 32%, mas os dois levantamentos não são comparáveis porque mudou o quadro de candidatos.

No levantamento divulgado hoje, aparecem na sequência o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 5%; o empresário Renan Santos (Missão), com 4%; e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%.

Continua após a publicidade

Na sequência, aparecem Augusto Cury (Avante), com 2%; Samara Martins (UP), Wilton Grassi (Democrata), Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB), todos com 1%. No limite da margem de erro, todos os candidatos abaixo de Lula e Flávio estão tecnicamente empatados.

Entre os entrevistados, 8% disseram que votarão em branco ou nulo, e 3% afirmaram não saber em quem votar.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula e Flávio estão empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos — o petista tem 47% contra 43% do presidenciável do PL. Em julho, o presidente tinha 48% contra 43% do seu principal adversário.

Continua após a publicidade

Lula tem vantagem maior, fora da margem de erro, sobre Caiado (47% a 40%) e Zema (48% a 38%). Nos dois casos, o cenário é de estabilidade em relação ao levantamento de julho — contra Caiado, era o mesmo placar de 47% a 40%, enquanto o duelo do petista com Zema estava em 48% a 40%.

Pesquisa

O levantamento do Datafolha ouviu 2. 058 eleitores em todos os Estados e no Distrito Federal e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-04496/2026.