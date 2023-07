“Bolsonaro é frouxo e bravateiro”, diz filha de Roberto Jefferson

Filha do presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, a ex-deputada Cristiane Brasil chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem o pai se tornou um fiel aliado, de “frouxo e bravateiro”. Lideranças do PL e assessores do ex-presidente avaliam que a cena patrocinada por Jefferson na véspera da eleição está na raiz da derrota de Bolsonaro. Na ocasião, o petebista teve a prisão decretada, recebeu os policiais que foram cumprir o mandado à bala e ainda atirou granadas antes de se entregar. As cenas viralizaram.

O ex-deputado está internado há mais de um mês num hospital do Rio de Janeiro. Seu estado de saúde é considerado delicado. Aos 70 anos de idade, enfrenta graves problemas físicos e mentais, de acordo com um relatório médico recente ao qual VEJA teve acesso. O petebista chegou ao hospital com insuficiência renal, desidratação e com quadro grave de desnutrição, além de ter perdido 20% de seu peso

Exames detectaram lentidão nas atividades mentais, perda de memória, ocorrência de convulsões e dificuldades para se locomover. As visitas a Jefferson no hospital estão restritas. Apenas a mulher dele e os advogados têm autorização para visitá-lo.

O desabafo da filha foi feito em função das acusações de que Jefferson foi um personagem importante para definir a vitória de Lula no ano passado. “Bolsonaro fez por merecer tudo o que ele está passando. Ele é um frouxo, um bravateiro. Só é bom para fazer meme, mas nunca para ser presidente do Brasil. Se Lula está aí, a culpa é dele”, disse Cristiane a VEJA.