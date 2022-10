Bolsonaro convoca a imprensa e deve partir para cima de Moraes

Atualizado em 26 out 2022, 19h45 - Publicado em 26 out 2022, 19h39

Assim que veio a público a decisão de Alexandre de Moraes rejeitando a ação movida pela campanha de Jair Bolsonaro sobre um suposto boicote generalizado de propagandas da sua campanha em rádios, a Secom convocou jornalistas às pressas para uma entrevista com o presidente logo mais, entre as 20h e 20h30, dentro do Palácio da Alvorada.

O assunto da coletiva foi não foi informado previamente pela assessoria, mas Bolsonaro deve partir pra cima do presidente do TSE, que indeferiu o pedido por “inépcia” e ainda determinou que o Ministério Público Eleitoral investigue potencial crime eleitoral cometido pela campanha bolsonarista com “finalidade de tumultuar o segundo turno”.

No início da noite, ministros e aliados foram chamados por Bolsonaro ao Alvorada para uma reunião de emergência. Pouco antes das 19h, o general Augusto Heleno, chefe do GSI, já estava no palácio à espera do presidente — que acabara de chegar a Brasília de Minas Gerais, onde fez atos de campanha ao longo do dia.