Bolsonaro afirma que voltará ao Brasil ‘nas próximas semanas’

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um evento na noite deste sábado, 11, em uma igreja evangélica na Flórida, nos Estados Unidos. Homenageado pelos presentes — que pagaram de 10 a 50 dólares o ingresso da entrada —, Bolsonaro discursou dizendo que planeja voltar ao Brasil em breve, criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e afirmou que sua “missão não acabou”. “Por melhor que esteja em qualquer lugar do mundo, não existe algo melhor do que a nossa terra. A saudade bate no peito de todo mundo aqui. Nós sabemos que é um país fantástico. Eu quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas”, disse. Vídeos de apoiadores que acompanharam a reunião se proliferaram pelas redes sociais. No fim de janeiro, Bolsonaro havia participado de um evento, também pago, em moldes parecidos em Orlando.

Ao agradecer a receptividade, Bolsonaro afirmou que estava muito satisfeito com o modo como estava sendo tratado, e complementou: “Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito”. O ex-presidente ainda afirmou que a direita brasileira estaria sem uma liderança nacional. “Nós vamos nos fortalecer. Nós voltaremos.” Ele passou boa parte da palestra ressaltando supostos feitos de seu governo.

Sem prestar solidariedade com clareza aos yanomami, povo indígena que enfrenta uma crise humanitária agravada durante seu governo, Bolsonaro voltou a ressaltar a riqueza mineral da região. “A intenção não era atender a esses, porque ali está misturado: 40% da terra yanomami é do Brasil, 60%, da Venezuela. Uma região aurífera, de riquezas imensuráveis. Se não tivesse riqueza lá, não seria demarcado como terra indígena. Os interesses são muitos. Não há interesse em ajudar a população. Eles são exatamente iguais a nós. Têm o mesmo sentimento, o mesmo destino. E são o povo mais pobre no solo mais rico do mundo.”