Autor da PEC da autonomia do Banco Central participa de live de VEJA

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) será o entrevistado desta sexta-feira, 21, da live do programa Os Três Poderes, de VEJA, a partir das 12h. O parlamentar é autor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe autonomia orçamentária e financeira do Banco Central, atualmente em tramitação no Senado.

O parlamentar vai comentar as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a mirar suas críticas em Roberto Campos Neto, chefe do Banco Central, depois da decisão do Copom que manteve a taxa de juros em 10,5%.

Sobre Os Três Poderes

O programa, que traz análises dos principais fatos da semana, tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Marcela Rahal, Matheus Leitão e Robson Bonin. Os Três Poderes desta sexta também vai analisar o julgamento sobre a descriminalização da maconha no STF e o adiamento do PL do aborto na Câmara.