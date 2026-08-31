É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

Augusto Cury é de direita ou de esquerda? O que ele responde

Candidato do Avante afirma que sua visão combina princípios econômicos associados à direita com uma preocupação social que identifica com a esquerda

Por Redação 31 ago 2026, 21h04
Continua após publicidade
Augusto Cury é de direita ou de esquerda? O que ele responde Priorizar nos meus resultados Google

Afinal, Augusto Cury é de direita ou de esquerda? A pergunta, segundo o próprio candidato do Avante à Presidência, está entre as que mais aparecem nas buscas sobre seu nome desde o crescimento de sua candidatura nas pesquisas. Em entrevista a Marcela Rahal no programa VEJA em Foco, Cury rejeitou a ideia de que precise se enquadrar em apenas um dos dois campos e afirmou que sua visão política combina elementos de ambos. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Minha mente, ela é uma mente do melhor da direita e o meu coração tem o melhor da esquerda. Quem disse que isso é incompatível?”, respondeu Cury. Em seguida, resumiu sua posição com outra frase: “90% das dores não têm cor partidária”. A entrevista ocorreu em meio ao avanço do candidato nas pesquisas de intenção de voto e ao aumento da atenção sobre suas posições políticas.

Na BTG/Nexus, ele saiu de 2% para 11% nas intenções de voto de uma semana para outra. Já na AtlasIntel, ele foi de 3% a 7,8%.

O que Cury chama de “melhor da direita”?

Ao explicar sua visão, Cury afirmou que o líder que imagina para o século XXI deve ter “uma mente capitalista”, mas sem radicalismo. Entre os princípios que associou a essa perspectiva, citou meritocracia, empreendedorismo, impostos mais baixos, um Estado mais eficiente e rápido e liberdade de expressão.

Siga

Para o candidato, esses elementos não impedem a adoção de uma agenda voltada para questões sociais. Sua definição, portanto, não passa por uma escolha entre direita e esquerda, mas pela combinação de características que considera positivas nos dois campos. “O líder do século XXI não é mais um líder só de direita ou líder só de esquerda”, afirmou.

Continua após a publicidade

E o que Cury chama de “melhor da esquerda”?

Na outra ponta de sua definição, o candidato disse que o líder deve ter “um coração social que escuta a dor das pessoas”. Cury relacionou essa preocupação à sua própria trajetória e citou sua atuação em projetos sociais voltados à prevenção de suicídios, conflitos familiares e pacificação.

Durante a entrevista, ele também relatou uma visita à Rocinha, no Rio de Janeiro, onde afirmou ter conversado com moradores e líderes comunitários. Segundo Cury, a experiência o levou às lágrimas ao recordar as dificuldades que viveu na infância. “Papai, mamãe e seis filhos dormíamos em oito num quarto só”, contou.

Por que Cury diz que não quer escolher entre os dois lados?

A resposta do candidato veio no momento em que ele foi questionado pelo editor de política de VEJA José Benedito da Silva sobre o maior escrutínio que sua candidatura deverá enfrentar com o crescimento nas pesquisas. Ele observou que, com a ascensão de Cury, os eleitores deverão cobrar maior detalhamento de suas propostas e querer saber com mais clareza o que ele defende.

Continua após a publicidade

Cury concordou com a avaliação e afirmou que passou a ser mais observado depois de deixar posições inferiores nas pesquisas. “Enquanto você estava lá embaixo, estava tudo certo. Agora que eu estou incomodando o Lula…”, disse. O candidato acrescentou que gostaria de enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno para discutir propostas e indicadores que considera relevantes.

Como Cury define sua candidatura?

Ao explicar por que decidiu disputar a Presidência, Cury afirmou que não busca o cargo por interesse pessoal. “Eu só estou me colocando como candidato à Presidência, não porque amo o poder, ou dependo, preciso do poder, porque eu quero servir à sociedade”, declarou.

O candidato também vinculou sua candidatura à ideia de que pessoas capazes de contribuir com a sociedade não devem se omitir. “Pior do que a ação dos bons ou a ação dos maus é a omissão dos bons e daqueles que têm a contribuir”, afirmou.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Augusto Cury
Eleições
Eleições 2026
Marcela Rahal
Pesquisas Eleitorais
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).