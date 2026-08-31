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Política

Augusto Cury diz o que falaria a Lula no segundo turno

Candidato do Avante afirma que gostaria de discutir indicadores de educação, violência contra a mulher, desigualdade e juventude com o presidente

Por Redação 31 ago 2026, 20h55
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Augusto Cury diz o que falaria a Lula no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury, afirmou que gostaria de enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno e conversar diretamente com ele sobre problemas que considera centrais para o país. Em entrevista a Marcela Rahal no programa VEJA em Foco, Cury disse que faria a discussão com respeito e sem ataques pessoais, concentrando o debate em ideias e indicadores. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Eu gostaria tanto de, no segundo turno, conversar com o Lula seriamente por causa dos indicadores que ele deixou”, afirmou. Cury citou, entre os temas que levaria ao eventual confronto, resultados educacionais, violência contra as mulheres, desigualdade salarial, juros e a situação de jovens que não trabalham nem estudam.

O que Cury perguntaria a Lula?

Ao falar sobre educação, Cury mencionou o desempenho brasileiro no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Na sequência, relacionou a situação educacional a outros problemas sociais que pretende colocar no centro de sua campanha. O candidato também afirmou que questionaria Lula sobre a violência contra as mulheres. “[Por que] a cada cinco ou seis horas, uma mulher é morta pelos seus parceiros?”, perguntou. Cury ainda mencionou diferenças de remuneração entre homens e mulheres e questionou por que mulheres pagam juros mais altos apesar de serem melhores pagadoras.

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O candidato também citou a situação dos jovens brasileiros. Segundo ele, há milhões de pessoas entre 15 e 25 anos que não trabalham nem estudam, cenário que classificou como parte de uma “era da desesperança”. Cury também defendeu maior valorização dos professores, que descreveu como “ouro da sociedade”.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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