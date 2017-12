Assessoras de Celso Russomanno recebem da Câmara sem trabalhar

Líder na última pesquisa Datafolha na disputa pelo governo de São Paulo, o deputado federal Celso Russomanno (PRB-SP) usou dinheiro de sua verba de gabinete na Câmara para pagar o salário de duas assessoras parlamentares que não trabalharam durante um mês. Natiare Azevedo e Ana Paula Santarelli Lima estão em casa desde os dias 10 e 21 de novembro, respectivamente, mas nenhuma vai deixar de receber a remuneração de 3,5 mil reais referente a esse período.

O salário de assessores parlamentares é pago pelos deputados com a verba de gabinete – uma cota de 101,9 mil reais a que cada deputado tem direito para pagar seus funcionários.

As servidoras foram remuneradas sem trabalhar porque Russomanno não comunicou a Câmara que elas haviam sido demitidas. Procurado pela reportagem, o deputado disse ter dispensado as servidoras a pedido das duas. Segundo ele, Natiare só vai ser exonerada formalmente no dia 10 de dezembro e Ana Paula, no dia 31 deste mês.

A justificativa dele é que as duas, ao serem contratadas, trabalharam sem receber por alguns dias até a formalização da contratação. “Como a nomeação leva em média de 20 a 30 dias para ser efetivada, dada a demora para juntar a documentação exigida, elas acabam trabalhando sem receber. Por esse motivo, sempre aguardo o mesmo tempo para a exoneração”, disse.

Em nota, a Câmara informou que “até o momento as servidoras continuam registradas como funcionárias da instituição”. No site da Casa, os nomes de Natiare e Ana Paula continuam aparecendo na folha de pagamento dos servidores públicos. Além de ser funcionária de Russomanno, Natiare também trabalha como sósia da cantora Sandy.

Apesar de serem servidoras da Câmara dos Deputados, em Brasília, ambas davam expediente em uma ONG mantida por Russomanno em São Paulo – o Inadec, uma entidade particular do deputado voltada à defesa do consumidor. A reportagem procurou por Natiare e Ana Paula no Inadec, mas a recepcionista afirmou a VEJA que as duas “não trabalhavam mais lá há um tempo”.