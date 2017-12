Russomanno lidera disputa pelo governo de SP, diz Datafolha

Um levantamento realizado pelo instituto de pesquisas Datafolha e publicado na edição desta segunda-feira do jornal Folha de S.Paulo mostra que o deputado federal Celso Russomanno (PRB) é líder na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições de 2018.

Segundo o Datafolha, o parlamentar tem 25% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado – o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) – tem 19%. Os dois se enfrentaram nas eleições municipais do ano passado, quando Russomanno terminou a disputa em terceiro lugar e Doria foi eleito no primeiro turno.

Em terceiro na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes aparece o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf (PMDB). De acordo com o Datafolha, o peemedebista tem 13% das intenções de voto.

Na hipótese de o candidato do PSDB ser o senador José Serra, a pesquisa mostra que a vantagem de Russomanno aumenta. O deputado passa a ter 27% das intenções de voto, contra 14% do tucano, que cai para terceiro lugar. Skaf sobe para segundo e fica com 16%.

Nos dois cenários, o possível candidato do PT, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho aparece como quarto colocado, junto com outros prováveis candidatos, como o vice-governador Márcio França (PSB), Rodrigo Garcia (DEM), Gilberto Kassab (PSD) e Gabriel Chalita (PDT) – todos na faixa entre 2 e 5% das intenções de voto.

O Datafolha mostra ainda que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) se sai melhor que Marinho no cenário estadual, com 9% no cenário com Doria e 8% no cenário com Serra.

O instituto realizou 2006 entrevistas em 68 municípios nos dias 28,29 e 30 de novembro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.