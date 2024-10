As explicações do PT para o fraco desempenho no primeiro turno das eleições

Diante do desempenho pífio do PT nas eleições municipais de 2024, lideranças do partido passaram a semana procurando explicações que pudessem justificar a conquista do reduzido número de prefeituras e a consequente perda de espaço para siglas de centro e de direita.

No primeiro turno, o PT garantiu o comando de 248 cidades – número maior do que havia conquistado em 2020, mas que está longe de chegar perto do resultado de 2012, quando garantiu o controle de 635 municípios. Para muitos petistas, o fracasso eleitoral combina fatores como a ausência de novas lideranças e um discurso descolado da realidade.

Líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães (CE) avalia que o PT precisa se reinventar – em especial do ponto de vista de organização partidária. Segundo ele, a sigla tem que aprender a atuar nas redes sociais, a exemplo do que já fazem as forças políticas de direita, bem como mudar sua percepção sobre os problemas que afetam o Brasil.

“Não é razoável o partido fazer dois ou três prefeitos em um Estado. Isso não pode acontecer. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa errada”, afirmou, citando como exemplo o Pará, onde a legenda conquistou apenas 2 prefeituras. “O PT precisa entender como aumentar seu grau de mobilização pelas redes, caso contrário, não vai se recuperar”, disse.

Uma das derrotas mais acachapantes sofridas pelos petistas ocorreu em Belo Horizonte, onde Rogério Correia terminou a em 6º lugar, com apenas 4,3% dos votos. “Hoje, a esquerda não é mais uma posição majoritária no Brasil. É minoria. Por isso, o PT depende cada vez mais de alianças com partidos mais ao centro. Aqui em Belo Horizonte, essa aliança mais ampla só foi construída agora no segundo turno”, disse ele.

Já o senador Fabiano Contarato (PT-ES), que viu o candidato petista ser derrotado nas eleições em Vitória, ressalta que o problema é a falta de diálogo. “O PT tem que falar com os antagônicos. Essa coisa de só falar com os mesmos não dá”, afirmou.

Esgotamento da pauta

Para o professor de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Baía, a falta de renovação está na raiz do fraco desempenho do PT. “Os ciclos das lideranças de esquerda de hoje em dia se encerraram, enquanto o ciclo das lideranças de direita estão só começando, porque acabaram de surgir no cenário político”, avaliou.

Outro agravante, na visão do professor, é o fato de a esquerda insistir em defender pautas centradas na ideia de que o Estado é capaz de prover o que falta à população – um conceito que se esgotou e não cativa mais o eleitor como antes. “Há um esgotamento das ações dos governos de esquerda, que não respondem mais ao novo desenho da sociedade, baseado principalmente no empreendedorismo, no individualismo e na meritocracia. A direita percebeu essa mudança e conseguiu estabelecer diálogo com essas pessoas à luz desse novo desenho social”, explicou.