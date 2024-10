Nunes e Boulos disputarão o 2º turno em SP; Paes é reeleito no Rio

Eleitores de 5.569 municípios foram às urnas em todo o território nacional neste domingo para escolher os ocupantes das prefeituras e das Câmaras Municipais pelos próximos quatro anos. Na capital paulista, a decisão ficou para o segundo turno: Ricardo Nunes (MDB) e Guilheme Boulos (PSOL) seguem na disputa pelo comando da cidade, enquanto Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura embolou a eleição, ficou em terceiro lugar. Já no Rio, o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD) liquidou a fatura no primeiro turno e foi reeleito com mais de 60% dos votos válidos.

Confira os principais destaques da corrida eleitoral abaixo e reveja a live especial de VEJA sobre a apuração com colunistas e convidados:

Apuração das eleições municipais

22h26 — A vantagem apertada de Nunes e Boulos em relação a Marçal

Com 100% das urnas apuradas em São Paulo, o resultado foi o seguinte:

Ricardo Nunes: 29,48% dos votos válidos

Guilherme Boulos: 29,07%

Pablo Marçal: 28,14%

Tabata Amaral: 9,91%

José Luiz Datena: 1,84%

Marina Helena: 1,38%

21h30 — PSDB declara apoio a Nunes no segundo turno em São Paulo

Partido de Datena emite nota em que recomenda o voto no prefeito emedebista “contra o lulopetismo” e por “coerência ideológica histórica”.

21h24 — Após confirmação de segundo turno, Nunes agradece apoio de aliados

Em pronunciamento, prefeito de São Paulo aparece ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do secretário Gilberto Kassab, presidente do PSD — vantagem sobre Guilherme Boulos no primeiro turno foi de cerca de 25 mil votos.

21h07 — URGENTE: São Paulo terá segundo turno entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Com 99,52% das urnas apuradas na capital paulista, Justiça Eleitoral já exclui matematicamente Pablo Marçal (PRTB) na segunda rodada. Prefeito soma 29,49% dos votos contra 29,06% do deputado federal, vantagem de menos de 30 mil eleitores.

21h05 — Bloqueio de redes sociais enfraqueceu desempenho de Marçal, diz presidente do PRTB

“Essa questão de cortar as redes foi um fator predominante, ele ficou praticamente sem voz”, afirma Leonardo Avalanche — presidente da legenda foi questionado por jornalista sobre exclusão do coach do segundo turno.

20h59 — AGORA: Boulos comemora avanço ao segundo turno em São Paulo

“Do lado de lá, nós temos um candidato apoiado pelo Bolsonaro — do lado de cá, o time que ajudou a restaurar a democracia”, afirma deputado federal do PSOL em pronunciamento.

20h50 — Tabata Amaral (PSB) anuncia apoio a Guilherme Boulos (PSOL) no 2º turno

Com cerca de 99% das urnas apuradas na capital paulista, deputada federal tem 9,93% dos votos válidos. Durante a campanha, a parlamentar havia afirmado que não apoiaria ninguém em eventual segunda rodada na disputa municipal.

20h30 — O fracasso de Geraldo Júnior (MDB), candidato apoiado pelo PT, na corrida pela prefeitura de Salvador

20h25 — Eleições: 22 candidatos foram presos e mais de 453 mil reais em dinheiro vivo apreendidos durante a votação

20h16 — Porto Alegre: em crítica velada, Melo diz que foco de Maria do Rosário em enchentes foi ‘oportunismo’

Em pronunciamento na noite deste domingo, o prefeito da capital gaúcha mandou um recada para a rival petista no segundo turno: “A proteção de cheias, a prefeitura está fazendo a sua parte, vou continuar fazendo, aquilo que deve ser feito. E acho que quem só focou a eleição na enchente, a população compreendeu que tinha também muito oportunismo nisso”.

20h13 — Filho ‘Zero Quatro’ de Bolsonaro, Jair Renan (PL) é eleito vereador em Santa Catarina

20h10 — São Paulo: com 98% das urnas apuradas, diferença entre Boulos e Marçal é de 0,9 ponto percentual

Nunes lidera com menos de meio ponto percentual à frente do deputado do PSOL.

19h52 — URGENTE: Belo Horizonte terá segundo turno entre Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)

Com 95,6% das urnas apuradas na capital mineira, deputado bolsonarista leva 34,37% dos votos contra 26,48% do atual prefeito.

19h46 — ‘Vamos continuar cuidando dos cariocas, será o melhor mandato até agora’, declara Paes

Prefeito reeleito do Rio de Janeiro faz pronunciamento após noticia de vitória em primeiro turno.

19h39 — São Paulo: Nunes está 33 mil votos à frente de Boulos, que tem 48 mil votos a mais que Marçal

Cerca de 95% das urnas já foram apuradas na capital paulista.

19h32 — Belo Horizonte: com 88,2% das urnas apuradas, Bruno Engler (PL) lidera com 34,48% dos votos válidos

Deputado bolsonarista é seguido por Fuad Noman (PSD), com 26,46%, e Mauro Tramonte (Republicanos), com 14,87%.

19h30 — São Paulo: com 76% das urnas apuradas, Ricardo Nunes (MDB) lidera com 29,55% dos votos válidos

Guilherme Boulos (PSOL) tem 28,93% e Pablo Marçal (PRTB) tem 28,17% até o momento.

19h27 — URGENTE: Silvio Mendes (União Brasil) vence no primeiro turno em Teresina

Com 96,83% das urnas apuradas, ex-prefeito leva 52,18% dos votos e conquista terceiro mandato à frente da capital piauiense.

19h24 — URGENTE: Cuiabá terá segundo turno entre Abilio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT)

Com praticamente 100% das urnas apuradas, deputado bolsonarista soma 39,6% dos votos válidos e petista fica com 28,32%.

19h21 — URGENTE: Goiânia terá segundo turno entre Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil)

Bolsonarista fica com 31,14% dos votos e ex-deputado leva 27,66% na capital goiana.

19h18 — URGENTE: Porto Alegre terá segundo turno entre Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT)

Prefeito fica com 49,72% dos votos válidos contra 26,27% da deputada petista, com quase 100% das urnas já apuradas.

19h16 — URGENTE: Eduardo Paes (PSD) é reeleito em primeiro turno no Rio de Janeiro

Com 93,66% das urnas apuradas na capital fluminense, prefeito leva 60,26% dos votos válidos.

19h11 — URGENTE: Fortaleza terá segundo turno entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

Com 94,73% das urnas, bolsonarista tem 40,33% dos votos válidos contra 34,30% do petista.

19h09 — URGENTE: Arthur Henrique (MDB) é reeleito em Boa Vista no primeiro turno

Com 92,98% das urnas apuradas, prefeito tem 75,22% dos votos válidos.

19h07 — URGENTE: Aracaju terá segundo turno entre Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT)

Vereadora tem 41,62% contra 23,86% do pedetista — todas as urnas já foram apuradas na capital sergipense.

19h05 — URGENTE: João Pessoa terá segundo turno entre Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL)

Prefeito tem 49,16% e ex-ministro de Bolsonaro tem 21,77% com todas as urnas já apuradas.

19h02 — URGENTE: Natal terá segundo turno entre Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT)

Com 97,16% das urnas apuradas, candidatos têm 44,18% e 28,54%, respectivamente, na capital potiguar.

19h — São Paulo: com 44% das urnas apuradas, Ricardo Nunes (MDB) tem 29,30% dos votos válidos

Prefeito é seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 29,18%, e Pablo Marçal (PRTB), com 28,30%.

18h59 — URGENTE: Topázio Neto (PSD) é reeleito no primeiro turno em Florianópolis

Prefeito leva 58,68% dos votos válidos com 91% das urnas apuradas na capital catarinense.

18h56 — URGENTE: Doutor Furlan (MDB) é reeleito em Macapá com 84,71% dos votos válidos

Até o momento, 82% das urnas já foram apuradas na capital do Amapá.

18h54 — URGENTE: Tião Bocalom (PL) é reeleito em Rio Branco no primeiro turno

Atual prefeito da capital acreana tem 54,71% dos votos válidos — 94% das urnas já foram apuradas.

18h52 — URGENTE: João Henrique Caldas (PL) é reeleito em primeiro turno em Maceió

Com 71,3% das urnas apuradas até o momento, prefeito da capital alagoana recebeu 83,2% dos votos válidos.

18h50 — URGENTE: Curitiba terá segundo turno entre Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB)

Com 93% das urnas apuradas, candidatos têm 33% e 31,7% dos votos, respectivamente.

18h48 — Rio de Janeiro: Eduardo Paes (PSD) lidera com 59,6%

Com 35,78% das urnas apuradas, Alexandre Ramagem (PL) tem 31,66% dos votos válidos.

18h45 — URGENTE: Bruno Reis (União Brasil) é reeleito em primeiro turno em Salvador

Com 76,64% das urnas apuradas, prefeito leva 78,09% dos votos válidos — Kleber Rosa (PSOL) tem 11,08% e Geraldo Júnior (MDB) leva 10,26%.

18h42 — URGENTE: João Campos (PSB) é reeleito no Recife em primeiro turno

Capital pernambucana tem 78% das urnas apuradas e atual mandatário já soma 77,56% dos votos válidos.

18h40 — URGENTE: Campo Grande terá segundo turno entre Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil)

Com 98% das urnas apuradas, prefeita tem 31,72% contra 29,51% da ex-deputada.

18h38 — URGENTE: Eduardo Braide (PSD) é reeleito em São Luís com 69,58% dos votos válidos

Já foram apuradas 83,89% das urnas na capital maranhense.

18h36 — URGENTE: Lorenzo Pazolini (Republicanos) é reeleito em Vitória com 96% das urnas apuradas

Atual prefeito da capital capixaba tem 55,73% dos votos válidos.

18h27 — URGENTE: Manaus terá segundo turno entre David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL)

Com 95,33% das urnas apuradas, atual prefeito tem 32,09% dos votos válidos contra 25% de deputado federal bolsonarista.

18h25 — Porto Alegre: com 29,67% das urnas apuradas, Sebastião Melo (MDB) tem 48,76% dos votos válidos

Maria do Rosário (PT) tem 26,83% e Juliana Brizola (PDT) tem 20,04%.

18h23 — Belo Horizonte: com 5,6% das urnas apuradas, Bruno Engler (PL) tem 35,94% dos votos válidos

Fuad Noman (PSD) soma 27,08% e Gabriel Azevedo (MDB) tem 12,78%.

18h20 — Recife: João Campos (PSB) tem 77,34% dos votos, com 30% das urnas apuradas

Em segundo, Gilson Machado (PL) aparece com 13,95% até o momento.

18h19 — Florianópolis: com 70% das urnas apuradas, Topázio Neto (PSD) lidera com 58,38%

Prefeito caminha rumo à reeleição em primeiro turno — Marquito (PSOL) tem 22,84% dos votos válidos.

18h14 — URGENTE: Porto Velho terá segundo turno entre Mariana Carvalho (União Brasil) e Léo (Podemos)

Com 94,5% das urnas apuradas, a ex-deputada federal tem 44,29%, enquanto o deputado estadual fica com 25,89% até o momento.

18h11 — São Luís: Eduardo Braide (PSD) lidera com 68,97%, com 63,74% das urnas apuradas

Atual prefeito é seguido por Duarte Júnior (PSB), com 23,16%.

18h06 — João Pessoa: com 63,69% das urnas apuradas, Cícero Lucena (PP) lidera com 49,53% dos votos válidos

Na capital paraibana, prefeito é seguido por Marcelo Queiroga (PL), com 22,24%, Ruy Can

18h — URGENTE: Belém tem segundo turno entre Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL)

Ex-secretário estadual fica com 44,6% dos votos contra 31,54% do deputado federal bolsonarista — 92% das urnas já foram apuradas na capital paraense.

17h57 — Cuiabá: com 65,7% das urnas apuradas, Abílio Brunini (PL) tem 39,2% dos votos válidos

Lúdio Cabral (PT) vem em seguida com 28,87% e Eduardo Botelho (União Brasil), aliado do governador Mauro Mendes (União Brasil), 27,66%.

17h52 — João Pessoa: Cícero Lucena (PP) soma 48,30%, com 40,98% das urnas apuradas

Marcelo Queiroga (PL) tem 23,18%, Ruy Carneiro (Podemos) soma 15,38% e Luciano Cartaxo (PT) pontua 12,48% até o momento.

17h50 — Campo Grande: Adriane Lopes (PP) sai na frente com 31,73% dos votos válidos

Rose Modesto (União Brasil) vem logo em seguida com 29,4% — já foram apuradas 19% das urnas no Mato Grosso do Sul.

17h48 — Salvador: Bruno Reis (União Brasil) larga na liderança com 79% dos votos válidos

Já foram apuradas 11,48% das urnas — Kleber Rosa (PSOL) tem 10% e Geraldo Júnior (MDB), candidato do governador Jerônimo Rodrigues (PT), tem 9%.

17h41 — Belém: com 60% das urnas apuradas, Igor Normando (MDB) tem 44,6% dos votos válidos

Delegado Éder Mauro (PL) tem 31,50% até o momento.

17h39 — Com 32,87% das urnas, David Almeida (Avante) tem 31,23% dos votos

Capitão Alberto Neto (PL) segue com 25,9% e Amom Mandel (Cidadania) tem 19,26%.

17h34 — Florianópolis: Topázio Neto (PSD) tem vantagem com 56,8% dos votos

Cerca de 27% das urnas foram apuradas na capital catarinense.

17h32 — Curitiba: dois nomes no duelo com 19,2% das urnas apuradas

Cristina Graeml (PMB) tem 33,54% dos votos contra Eduardo Pimentel (PSD) com 31,61%.

17h30 — Janad Valcari (PL) tem 39% dos votos válidos até o momento em Palmas

Cerca de 21% das urnas já foram apuradas na capital do Tocantins.

17h28 — Porto Velho: Mariana Carvalho (União) lidera com 45% dos votos

Capital de Rondônia tem 21,9% das urnas apuradas até o momento.

17h25 — Ex-secretário estadual sai na liderança em Belém

Com cerca de 23% das urnas apuradas, Igor Normando (MDB) larga na frente com 44,20%, seguido pelo deputado federal Éder Mauro (PL), com 31,64%.

17h22 — David Almeida (Avante) larga na frente em Manaus

Com 13,9% das urnas apuradas, prefeito da capital do Amazonas tem 31,7% dos votos válidos.

‘Vamos ter número significativo de prefeituras’, diz coordenador eleitoral do PT

Em entrevista a VEJA, o senador Humberto Costa (PT-PE), que coordena o grupo eleitoral petista em todo o país, afirma que o partido voltará a crescer nas prefeituras em 2024 após a brusca queda nas eleições passadas. “Eu acredito que o PT estará no segundo turno em algumas cidades importantes, estamos vivendo um processo de recuperação”, declarou o parlamentar.

17h — Começa a apuração das eleições municipais de 2024

Descalço, Marçal vota de última hora em São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) foi o último dos candidatos à prefeitura de São Paulo a votar neste domingo. Descalço, o coach votou agora há pouco em uma escola na zona sul da capital paulista.

Falta pouco

As urnas começam a fechar em poucos minutos, às 17h. Em caso de fila, quem já estiver na seção eleitoral no horário de encerramento tem garantido o direito ao voto.

e-Título tem lentidão em meio à sobrecarga de acessos

Ao longo do dia, usuários do e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral com o título de eleitor em versão digital, relataram lentidão no funcionamento do serviço. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, informou na tarde de hoje que a demora se deve a uma sobrecarga de demanda — o app chegou a registrar 7,6 milhões de acessos simultâneos em um minuto.

Dez candidatos são presos por crimes eleitorais

Desde o início do domingo, pelo menos dez candidatos e 80 eleitores foram presos por crimes eleitorais, como compra de votos e boca de urna. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e mobiliza agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), polícias militares e integrantes das Forças Armadas em todo o país.

Urnas fecham às 17h

Em 2024, pela primeira vez, o horário de votação foi unificado em todo o território brasileiro, que abrange quatro faixas diferentes de fuso horário.

Quando as urnas fecharem, às 17h de Brasília, serão 15h no Acre e parte do Amazonas; 16h em Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e na maior fração do Amazonas; e 18h em Fernando de Noronha e outros arquipélagos brasileiros.