Eleições: 22 candidatos foram presos e mais de 400.000 em dinheiro, apreendidos

O Ministério da Justiça informou no início da noite deste domingo de primeiro turno de eleições municipais que mais de 453.000 reais foram apreendidos ao longo do dia em dinheiro vivo, um indicativo de possível compra de votos nas disputas que devem escolher prefeitos e vereadores nos 5.539 municípios do país. Ao todo, 22 candidatos foram presos, segundo levantamento divulgado pelo governo federal pouco depois das 17 horas.

A operação conjunta das forças policiais e do Exército brasileiro aponta ainda que cerca de 5.000 foram os materiais de campanha apreendidos, além de 30 veículos e 15 armas de fogo. Levantamento do Ministério da Justiça mostra que Boa Vista, em Roraima, foi o município com os maiores valores apreendidos: quase 100.000 reais, seguido de São Luís, no Maranhão, com 87.370 reais, Rio de Janeiro (72.164 reais) e Tefé, no Amazonas (70.157 reais).

Até pouco depois das 18 horas, informou o Ministério da Justiça, 740 eleitores haviam sido levados pelas polícias por supostas irregularidades, 222 efetivamente presos e mais 140 candidatos alvo de condução pelas autoridades policiais. Desde as primeiras horas do dia, foram 77 prisões em flagrante.

O crime de boca de urna, que abarca desde o uso de alto-falantes em prol de candidatos até publicar conteúdos de campanha nas redes sociais no dia da eleição, representou até o momento pouco mais de 45% das ocorrências, com 804 episódios, seguido de propaganda eleitoral irregular, com 213 registros, compra de votos e corrupção eleitoral, com 202, além de 137 tentativas de violar o sigilo do voto.

Belo Horizonte lidera as cidades com as maiores notificações desses crimes, com 359 ocorrências, seguida da capital paulista, com 237 episódios, e do Rio de Janeiro, com 46. No primeiro turno das eleições municipais, cuja apuração VEJA transmite ao vivo, o Exército foi enviado a 489 municípios para reforçar a segurança das disputas pelos cargos de prefeito e vereador.