Os motivos que levaram Bruno Reis à reeleição em Salvador

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou o favoritismo e ficará mais quatro anos à frente da prefeitura em Salvador. Com mais de 97% das urnas apuradas, ele garantiu a reeleição na capital baiana neste domingo, 6. A gestão de Bruno Reis é aprovada por 78,5% dos soteropolitanos, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado em setembro.

Os prefeitos costumam ter um leque considerável de vantagens nas eleições municipais. Além de iniciarem a campanha de reeleição no dia seguinte à eleição, eles desfrutam de uma exposição muito maior do que os adversários e abrem conversas com as Câmaras de Vereadores durante os quatro anos de mandato, que podem ser transformadas em alianças no período eleitoral. Os mandatários também tem à disposição os especialistas da prefeitura para subsidiá-lo com dados sobre as principais questões da cidade.

Apontado como principal adversário pelas pesquisas eleitorais, Geraldo Júnior, do MDB, apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), não conseguiu deslanchar e ficou empatado com Kleber Rosa (PSOL) — ambos com pouco mais de 10% dos votos. A gestão de Jerônimo Rodrigues divide opiniões dos eleitores de Salvador. A avaliação positiva do Executivo Estadual é de 49,1% e a desaprovação de 46,4%.

O emedebista foi votar neste domingo acompanhado por Rodrigues e pelo ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa, que foi governador da Bahia por dois mandatos – o PT está a cinco mandatos consecutivos à frente do Executivo estadual baiano.

A capital baiana é um exemplo de quando o esforço dos governadores não consegue influenciar nas grandes cidades do estado. “Os governadores influenciam mais quando eles estão associados a incumbentes bem avaliados, aí eles aparecem bem na foto. Quando eles estão associados a candidatos que enfrentam incumbentes fortes, eles aparecem mal na foto”, pondera.

Por outro lado, Bruno Reis é apoiado pelo ex-prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. Eles foram votar juntos neste domingo e ACM Neto disse que espera “a maior votação da história” de Salvador para reeleger o atual mandatário.