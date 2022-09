Após ser chamado de ‘golpista’, Temer deve evitar encontro com Lula

A possibilidade de um encontro entre os ex-presidentes Michel Temer e Lula perdeu força após uma fala do petista durante comício em Florianópolis (SC) neste domingo (18).

No evento, que contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, Lula voltou a chamar Temer de golpista – alcunha que o emedebista recebe com irritação. A fala ocorreu quando o petista criticava o presidente Jair Bolsonaro e dizia que as obras concluídas na atual gestão tiveram início durante os governos do PT.

“O pouco de obra que ele (Bolsonaro) fala é obra que nós deixamos em construção do PAC e que eles acabaram alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, a transposição do Rio São Francisco, eu e a Dilma fizemos 88%. O golpista fez 7% e ele (Bolsonaro) fez 3% e colocou na televisão que foi ele que levou a água para o povo do Nordeste”, disse Lula durante o discurso.

A declaração, dizem aliados de Temer, não foi bem recebida e, ao menos por ora, desconstrói qualquer ponte entre os dois. Conforme mostrou a coluna Radar, o ex-presidente Michel Temer poderia ter um primeiro encontro com Lula nos próximos dias. O objetivo seria uma tentativa de costurar o apoio do MDB em um eventual segundo turno.

Temer passou os últimos dias em viagem aos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira (19).

Ainda de acordo com pessoas próximas ao emedebista, a fala contrasta com posição de Lula durante a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando o petista sentou-se ao lado de Temer e tentou uma aproximação.

