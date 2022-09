A conversa de Lula e Michel Temer

Em viagem aos Estados Unidos, Michel Temer deve ter um importante compromisso na volta ao Brasil: o seu primeiro encontro para falar de política com… Lula. A conversa foi encaminhada depois do reencontro na famosa posse de Moraes no TSE.

Temer anda cuidadoso com a aproximação porque não quer prejudicar a campanha de Simone Tebet, que vem crescendo nas pesquisas. A conversa com Lula, no entanto, foca no pós primeiro turno da eleição.