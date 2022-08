Lula, Temer e o convite para tomar ‘aquele uísque gostoso’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar já mostrou que foi amigável a conversa de Lula e Michel Temer na posse de Alexandre de Moraes nesta semana. O petista tentava há tempos, por meio de interlocutores, marcar um encontro com Temer, mas os ataques de Dilma Rousseff ao ex-presidente, chamado por ela de golpista e traidor, implodiram essa aproximação.

Por esse motivo, Lula foi logo mostrando a que veio quando sentou ao lado de Temer no plenário do TSE na terça: “Michel, você ainda tem aquele uísque gostoso lá na sua casa?” Temer, claro, disse que a garrafa segue no mesmo lugar.

O petista quer o apoio do MDB no segundo turno.