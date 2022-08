Como foi a amigável conversa de Lula e Temer no plenário do TSE

Um dos pontos mais curiosos e intrigantes da posse de Alexandre de Moraes na presidência do TSE nesta terça, a animada conversa de Lula e Michel Temer no plenário foi marcada por uma clara tentativa de aproximação do petista — com requintes de crueldade, já que Dilma Rousseff estava logo ali.

Sentado ao lado de Temer, Lula tomou a iniciativa de puxar conversa com o ex-presidente o tempo todo. Nada sobre golpe ou outros ataques reproduzidos por Dilma. Lula disse a Temer que tinha “saudade” dos velhos tempos em que ele estava no Planalto e Temer comandava a Câmara.

“Bons tempos os nossos, Michel”, disse Lula, lamentando ter se distanciado de Temer. “A vida é assim mesmo, presidente”, disse Temer, retribuindo a gentileza.

“A nossa conversa foi de muita amizade. O presidente Lula sempre muito delicadíssimo”, disse Temer ao Radar.