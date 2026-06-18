🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Política

Após operação, Jaques Wagner diz que relação com Vorcaro é ‘praticamente zero’

Líder do governo no Senado disse que pediu a Augusto Lima que, como 'investidor', comprasse um apartamento para a filha, que depois ele recompraria

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h58 | Atualizado em 18 jun 2026, 17h11
O senador Jaques Wagner
O senador Jaques Wagner  (Waldemir Barreto/Agência Senado)
Continua após publicidade
Após operação, Jaques Wagner diz que relação com Vorcaro é ‘praticamente zero’ Priorize VEJA no Google

Alvo de operação da Polícia, Federal nesta quinta-feira, 18, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) negou irregularidades e disse que sua relação com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é “praticamente zero”.

Em entrevista à BandNews, o senador também disse que os dólares encontrados em sua casa são de viagens que fez. Nesta manhã, a PF apreendeu 49 mil dólares (mais de 250 mil reais na cotação atual) na residência do parlamentar em Brasília.

“Relação com Daniel Vorcaro é praticamente zero. Nunca tive maiores entendimentos com ele”, disse Wagner. Ele acrescentou que esteve com o banqueiro em duas ocasiões: na primeira, Vorcaro teria se apresentado ao senador ao se tornar sócio do Credcesta — cartão de crédito consignado de Augusto Lima, também alvo da operação de hoje –, e na segunda vez, quando Lima pediu indicação para a área jurídica do banco. Wagner teria apresentado o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski a ambos. “Foram só essas duas vezes. Não tenho nenhuma relação com Daniel Vorcaro”, afirmou.

Sobre o apartamento de 2,4 milhões de reais que Augusto Lima teria comprado para ele, Wagner disse que o imóvel seria para sua filha, e que o recompraria assim que ele estivesse construído. “Tinha interesse em ajudar minha filha a comprar um apartamento. Como Guga [Augusto Lima] é investidor, falei ‘você pode comprar para mim? Depois vou recomprar’. Não tem transferência de patrimônio para mim. Não tenho nenhum negócio com o Master nem com o Credcesta.”

Siga
Continua após a publicidade

O senador ainda negou ter recebido valores das duas instituições. “Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima”, declarou.

A operação da Polícia Federal desta manhã foi a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes do Banco Master. A investigação apontou que Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, teria comprado esse imóvel para Wagner, além de transferir 3,5 milhões de reais a uma empresa ligada a familiares do senador. Em contrapartida, Wagner teria atuado a favor de iniciativas que interessavam ao Master, como na emenda que propunha aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de 250 mil para 1 milhão de reais.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Jaques Wagner
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).