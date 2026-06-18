Após operação, Jaques Wagner diz que relação com Vorcaro é ‘praticamente zero’

Alvo de operação da Polícia, Federal nesta quinta-feira, 18, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) negou irregularidades e disse que sua relação com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é “praticamente zero”.

Em entrevista à BandNews, o senador também disse que os dólares encontrados em sua casa são de viagens que fez. Nesta manhã, a PF apreendeu 49 mil dólares (mais de 250 mil reais na cotação atual) na residência do parlamentar em Brasília.

“Relação com Daniel Vorcaro é praticamente zero. Nunca tive maiores entendimentos com ele”, disse Wagner. Ele acrescentou que esteve com o banqueiro em duas ocasiões: na primeira, Vorcaro teria se apresentado ao senador ao se tornar sócio do Credcesta — cartão de crédito consignado de Augusto Lima, também alvo da operação de hoje –, e na segunda vez, quando Lima pediu indicação para a área jurídica do banco. Wagner teria apresentado o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski a ambos. “Foram só essas duas vezes. Não tenho nenhuma relação com Daniel Vorcaro”, afirmou.

Sobre o apartamento de 2,4 milhões de reais que Augusto Lima teria comprado para ele, Wagner disse que o imóvel seria para sua filha, e que o recompraria assim que ele estivesse construído. “Tinha interesse em ajudar minha filha a comprar um apartamento. Como Guga [Augusto Lima] é investidor, falei ‘você pode comprar para mim? Depois vou recomprar’. Não tem transferência de patrimônio para mim. Não tenho nenhum negócio com o Master nem com o Credcesta.”

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O senador ainda negou ter recebido valores das duas instituições. “Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima”, declarou.

A operação da Polícia Federal desta manhã foi a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes do Banco Master. A investigação apontou que Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, teria comprado esse imóvel para Wagner, além de transferir 3,5 milhões de reais a uma empresa ligada a familiares do senador. Em contrapartida, Wagner teria atuado a favor de iniciativas que interessavam ao Master, como na emenda que propunha aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de 250 mil para 1 milhão de reais.