PF apreende 49 mil dólares em endereço de Jaques Wagner

A Polícia Federal apreendeu 49 mil dólares na operação que mirou o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O montante em dinheiro vivo foi encontrado em um endereço de Wagner em Brasília.

Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, na 9ª fase da Operação Compliance Zero. Um enteado de Jaques Wagner e o executivo Augusto Lima, que atuou no Banco Master, também foram alvos.

A suspeita da Polícia Federal é que Wagner tenha atuado em favor do Master no Senado em troca de vantagens, como um apartamento de 2,45 milhões de reais em Salvador e o repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa de seus familiares.