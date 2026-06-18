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Brasil

PF apreende 49 mil dólares em endereço de Jaques Wagner

Líder do governo foi alvo de busca e apreensão em operação sobre fraudes do Banco Master

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 10h54 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h25
Dinheiro e relógios de pulso dispostos sobre uma cama branca. Há várias pilhas de notas de 100 e 50 dólares, além de alguns relógios masculinos com pulseiras de couro e metal, e dois distintivos de polícia no centro
Dinheiro apreendido pela Polícia Federal em endereço em Brasília (Polícia Federal/Reprodução)
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PF apreende 49 mil dólares em endereço de Jaques Wagner Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal apreendeu 49 mil dólares na operação que mirou o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O montante em dinheiro vivo foi encontrado em um endereço de Wagner em Brasília.

Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, na 9ª fase da Operação Compliance Zero. Um enteado de Jaques Wagner e o executivo Augusto Lima, que atuou no Banco Master, também foram alvos.

A suspeita da Polícia Federal é que Wagner tenha atuado em favor do Master no Senado em troca de vantagens, como um apartamento de 2,45 milhões de reais em Salvador e o repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa de seus familiares.

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