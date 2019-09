Após liminar, Doria devolve à rede apostilas com ‘identidade de gênero’

A decisão ocorre dois dias após a Justiça paulista obrigar o governo a devolver em 48 horas as apostilas sob o argumento de que a medida “lesava o patrimônio público e o erário”. Doria ressaltou que a decisão judicial se deu em caráter liminar e que ele tinha o direito a recorrer, mas que preferiu ceder à conciliação. “Ao invés do confronto, nós preferimos o diálogo”.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) , afirmou nesta sexta-feira, 13, que as apostilas que ele havia mandado recolher por fazerem, segundo ele, “apologia à ideologia de gênero” serão devolvidas às escolas sem nenhuma alteração no material, mas com um “encarte” com orientações aos professores de como se deve aplicar o conteúdo.

O governador ainda fez questão de diferenciar o episódio das apostilas com o ocorrido no Rio de Janeiro, em que o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) mandou recolher na Bienal do Livro um livro em quadrinhos que mostrava um beijo gay. “Houve uma certa mistura de temas com o que aconteceu no Rio. Aqui em São Paulo não fazemos censura”, disse Doria.