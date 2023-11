Após criticar Bolsonaro, Queiroz faz novo aceno a ex-presidente

Pouco mais de um mês depois de criticar Bolsonaro em entrevista a VEJA, o PM reformado Fabrício Queiroz, próximo da família, publicou fotos nas redes sociais ao lado do ex-presidente, na semana em que o amigo sofreu novo revés no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Lembranças que ficam, vida que segue. Brasil!”, escreveu.

Em setembro, Queiroz, que foi investigado no caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), disse que não contará com o apoio família para disputar o cargo de vereador nas eleições de 2024 e aproveitou para criticar a atitude do clã frente a antigos aliados.

“Os Bolsonaro são do tipo que valorizam quem os trai. Para eles, eu sou um leproso”, afirmou na época. Queiroz atuou como assessor de gabinete do filho Zero Um na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. O caso das rachadinhas foi arquivado pela Justiça do Rio.

No ano passado, o ex-assessor de Flávio concorreu a uma vaga ao legislativo estadual pelo PTB, partido de Roberto Jefferson. Sem o empenho de Bolsonaro em sua campanha, Queiroz não foi eleito. Obteve apenas 6,7 mil votos. “Bolsonaro não me ajudou em nada na campanha de 2022”, reclamou.

A publicação da foto de Queiroz ao lado do ex-presidente acontece na mesma semana em que o TSE aplicou uma nova punição a Bolsonaro. Nesta quinta-feira, por 5 votos a 2, o tribunal condenou o ex-presidente por uso indevido dos meios de comunicação durante a comemoração do 7 de Setembro no ano passado. Por conta disso, Bolsonaro está inelegível por 8 anos. O ex-presidente já tinha sido condenado pela mesma Corte em junho.

