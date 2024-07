Ao lado de Bolsonaro, Flávio ironiza quebra de sigilo em palanque de Jordy

Em ato do PL em apoio ao deputado Carlos Jordy, que deixou a liderança da oposição na Câmara para se dedicar às eleições em Niterói, o senador Flávio Bolsonaro brincou neste sábado, 20, com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre quebras de sigilo em uma crítica velada ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

No palanque, Flávio mostrou uma carta que uma criança escreveu ao seu pai. “Era para você presidente, mas eu tomei a liberdade de abrir. Quebrei seu sigilo. Todo mundo está quebrando o meu, não tem que ter autorização judicial. Então, quebrei o seu sigilo também”, disse o senador.

Na segunda-feira, Moraes retirou o sigilo do áudio de uma reunião entre o então presidente, Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e as advogadas de Flávio Bolsonaro Luciana Pires e Juliana Bierrenbach. A conversa foi gravada pelo então chefe da Agência Brasileira de Inteligência e hoje deputado federal, Alexandre Ramagem. A gravação faz parte da investigação sobre a chamada “Abin paralela”, esquema de arapongagem clandestina contra desafetos da família Bolsonaro, operada durante o governo anterior.

Atos com Ramagem

Ramagem, que é o candidato bolsonarista para a Prefeitura do Rio de Janeiro, esteve com Jair e Flávio Bolsonaro em atos públicos nos últimos dias. Na manhã de quinta-feira, 18, eles participaram de um ato na Tijuca, Zona Norte do Rio, e à tarde foram a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na sexta-feira, o evento foi no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste da capital.

O ex-chefe da Abin aproveitou a ocasião para sugerir que o inquérito se trata de uma perseguição, seguindo a cartilha usada por Jair Bolsonaro quando a Polícia Federal avança em investigações contra ele e seu entorno. “O presidente mais amado pelo povo, que carrega seguidores, que confiam, respeitam e o amam por todo o Brasil. E o outro que não consegue sair na rua, foi eleito. O que aconteceu? O sistema voltou contra todos nós”, disse Ramagem.

Continua após a publicidade

Discurso de Bolsonaro em Niterói

O ex-presidente chegou por volta das 10h deste sábado no ato de pré-campanha de Carlos Jordy, na praia de Icaraí em Niterói. Desta vez, sem a companhia de Ramagem, Bolsonaro pediu aos apoiadores para ampliar as cadeiras da direita nas Câmaras de Vereadores e Prefeituras. “Vamos agora plantar mais vereadores pelo Brasil. Vamos plantar mais prefeitos, mais vice-prefeitos”, afirmou.

Ele também comparou a facada que sofreu em 2018 com o atentado sofrido neste ano por Donald Trump, a quem Bolsonaro enalteceu como maior líder da direita no Mundo. O ex-presidente brasileiro ainda defendeu ações de seu governo e disse que poderá voltar ao Planalto “Se Deus me der a oportunidade”, disse. Já o deputado Carlos Jordy, foi mais enfático sobre o tema: “Nós vamos voltar em 2026”.

O ato deste sábado foi o último deste giro de Jair Bolsonaro para apoiar pré-candidaturas no Rio de Janeiro.