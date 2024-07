Um dia após depor à PF, Ramagem faz campanha com Bolsonaro no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dia depois de depor à PF como parte da investigação da chamada Abin paralela, o deputado Alexandre Ramagem vai participar de atos políticos no Rio de Janeiro com Jair Bolsonaro. O ex-chefe da Abin é pré-candidato do PL à prefeitura carioca.

Bolsonaro e Ramagem estão convocando apoiadores para encontrá-los nesta quinta-feira na praça Saens Peña, na Tijuca, zona norte do Rio. Na sexta, prometem conversar com cariocas no Calçadão de Campo Grande, na zona oeste.

Na última segunda-feira, o ministro Alexandre Moraes, do STF, retirou o sigilo de uma gravação feita clandestinamente por Ramagem de uma reunião em agosto de 2020 na qual o ex-presidente e duas advogadas de Flávio Bolsonaro discutiram como juntar provas para livrar o senador das acusações da chamada “rachadinha” na Alerj.