Waldez Góes (PDT) lidera a apuração com 51,14% dos votos ao governo do Amapá, com quase 70% das urnas apuradas.

O candidato João Capiberibe (PSB) segue de perto com 48,86%.

O primeiro turno da eleição ao governo do Amapá foi marcado por uma confusão que chegou a tirar Capi, como é conhecido o candidato do PSB, da disputa do segundo turno.

Um imbróglio com a chapa do PSB e PT fez com que Capi não tivesse nenhum voto contabilizado durante a apuração em 7 de outubro. Ao final da contagem dos votos, o candidato Davi (DEM) chegou a ser anunciado como segundo colocado, atrás de Waldez.

A confusão no Amapá aconteceu por causa de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), que rejeitou, na sexta-feira (5/10), a candidatura de Marcos Roberto (PT), candidato a vice de Capi. Com o indeferimento do vice, os votos do pessebista foram tratados como nulos. Até a decisão do TRE, Capiberibe liderava as pesquisas de intenção de votos.

Ao final da confusão no primeiro turno, Waldez recebeu 33,5% dos votos e Capi ficou com 30%.