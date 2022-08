Alexandre de Moraes toma posse como presidente do TSE; acompanhe

Com centenas de convidados dos Três Poderes, entre eles Jair Bolsonaro e Lula, que devem se encontrar pela primeira vez, Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro vai comandar a Justiça Eleitoral durante a eleição mais polarizada dos últimos tempos.

Na mesma sessão, o ministro Ricardo Lewandowski será empossado vice-presidente do TSE.

A posse ocorre após mais de um ano de ataques de Bolsonaro a Moraes e a ministros do tribunal, como os dois últimos presidentes, Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, além de tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas.

Na semana passada, no entanto, o presidente teve uma amistosa conversa com o ministro quando recebeu o convite para o evento, no Palácio do Planalto. O anfitrião surpreendeu ao dar uma camisa do Corinthians de presente ao magistrado, seu principal algoz no Judiciário.

