Como foi o ‘olho no olho’ de Moraes e Bolsonaro no palácio

Um dos ministros do governo que atuaram para fazer acontecer o encontro de Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes nesta quarta, quando o futuro presidente do TSE foi ao palácio entregar formalmente o convite da posse ao chefe da República, disse ao Radar que a conversa de pouco mais de uma hora foi marcada por “muitas risadas”, um clima descontraído e marcado por uma inesperada troca de presentes.

Bolsonaro ganhou o convite de Moraes — que estava acompanhado por Ricardo Lewandowski, que será o vice-presidente do TSE — e retribuiu presenteando o ministro com uma camisa do Corinthians. O encontro foi marcado por novas declarações de Bolsonaro, de que não tem nada contra Moraes — apesar de o presidente espinafrar o ministro constantemente em suas falas públicas.

“Fumaram o cachimbo da paz”, diz o ministro, esperançoso de que os conflitos do presidente com o magistrado cheguem ao fim.