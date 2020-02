Agência bancária dentro da Alesp é assaltada

A agência do banco Santander, localizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), foi assaltada na tarde desta segunda-feira, 10. O crime ocorreu por volta das 16h.

A assessoria de imprensa da Alesp afirma que dois homens armados realizaram o crime. “Dois homens armados assaltaram nesta segunda-feira (10), a agência do banco Santander, localizado no subsolo da Assembleia Legislativa de São Paulo. A ação ocorreu por volta das 15h50. O banco ainda está levantando o valor roubado. Neste momento as polícias Civil e Militar estão mobilizadas para identificar os autores”, diz a nota.

A VEJA, um parlamentar da Casa disse, sob a condição de anonimato, que a suspeita é que os dois assaltantes tenham levado aproximadamente 400 mil reais. Dois funcionários da segurança teriam sido rendidos.

Nas redes sociais, os deputados estaduais Gil Diniz (PSL) e Douglas Garcia (PSL) criticaram a falta de detector de metais e a ausência de um controle de acesso. “Desde o 1º dia aqui na Alesp, alerto sobre a falta de controle de acesso, falta detector de metal e monitoramento interno”, diz a publicação de Gil Diniz, conhecido como Carteiro Reaça. “Na Câmara Municipal da capital isso jamais aconteceria, pois tem controle de entrada e detector de metais”, diz Garcia.

Publicidade

O Santander na Assembleia Legislativa do Estado de SP foi assaltado nessa tarde! Desde o 1º dia aqui na ALESP, alerto sobre a falta de controle de acesso, falta detector de metal e monitoramento interno. A PM e a PC fazem o melhor possível, mas não tem como fazer milagre! — Gil Diniz (@carteiroreaca) February 10, 2020 Publicidade

O Santander da Assembleia Legislativa do Estado de SP acaba de ser assaltado dentro da maior Casa estadual da América latina… Na Câmara Municipal da capital isso jamais aconteceria pois tem controle de entrada e detector de metais. Na ALESP a Mesa não tá nem aí pra isso… — Douglas Garcia 🇧🇷 (@DouglasGarcia) February 10, 2020

“Um projeto de minha autoria prevê a utilização de detector de metais, da necessidade de haver um controle de acesso, mas ninguém se dedica ao tema aqui na Alesp”, disse a VEJA, por telefone, o deputado Gil Diniz.