A rotina da segunda-dama Lu Alckmin em Brasília

A esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, Maria Lúcia Ribeiro Alckmin, conhecida como Dona Lu, também é filiada ao PSB e afirma que pretende deixar sua marca na passagem do marido pelo Palácio do Planalto.

Nesse começo de governo, ela tem se reunido com prefeitos e líderes de entidades ligadas à assuntos sociais. “Quero expandir os projetos que desenvolvia em São Paulo para o Brasil”, diz ela, que planeja montar uma rede com as primeiras-damas dos estados para traçar estratégias e propor ações de apoio à população mais pobre. O trabalho, destaca, será realizado em parceria com Janja da Silva, a esposa do presidente Lula.

Quando presidiu o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, Dona Lu coordenou projetos de capacitação profissional no estado. Essa experiência, segundo ela, pode ser reproduzida no governo federal. “Ajudar as pessoas como voluntária é um sonho que realizei”, ressalta.

Em Brasília, o casal leva uma vida discreta. Alckmin e Dona Lu costumam se encontrar no fim do expediente e seguem juntos para o Palácio do Jaburu, onde a segunda-dama conta que costuma preparar o jantar do marido. O cardápio varia entre macarronada e strogonoff — os pratos preferidos do vice-presidente.