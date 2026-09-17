A próxima decisão do TSE sobre a campanha de Garotinho

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a decidir nesta sexta-feira, 18, no plenário virtual, se mantém a decisão individual do ministro Floriano de Azevedo que liberou o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho (Republicanos), a ter acesso aos recursos do fundo eleitoral e de campanha e participar da propaganda gratuita na televisão e no rádio. A liminar derrubou uma determinação da Justiça Eleitoral fluminense.

A decisão do ministro foi tomada antes de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) barrar a candidatura do ex-governador ao Palácio Guanabara por considerá-lo inelegível. Ao impugnar o registro, os desembargadores impuseram novamente as restrições. Apesar da mudança de contexto, neste momento, o TSE vai decidir apenas sobre o financiamento da campanha e o direito de participar do horário eleitoral.

A defesa de Garotinho ainda prepara o recurso contra a impugnação da candidatura. Ele aparece nas pesquisas de intenção de voto como terceiro colocado na corrida pelo governo do Rio, atrás do ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), e do presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL). A situação dele pode definir os rumos da eleição porque, se concorrer e posteriormente seus votos forem anulados, há chances de Eduardo Paes vencer no primeiro turno.