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Política

A próxima decisão do TSE sobre a campanha de Garotinho

Tribunal vai decidir se ex-governador deve ter acesso aos fundos eleitoral e de campanha e direito a participar do horário gratuito de propaganda

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 13h06
Anthony Garotinho, homem de cabelos grisalhos e terno cinza, discursa em um púlpito transparente com microfones, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, um painel escuro com letras brancas ES e 026 e pontos de luz azuis
Garotinho no debate da Band. (Divulgação/BAND)
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a decidir nesta sexta-feira, 18, no plenário virtual, se mantém a decisão individual do ministro Floriano de Azevedo que liberou o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho (Republicanos), a ter acesso aos recursos do fundo eleitoral e de campanha e participar da propaganda gratuita na televisão e no rádio. A liminar derrubou uma determinação da Justiça Eleitoral fluminense.

A decisão do ministro foi tomada antes de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) barrar a candidatura do ex-governador ao Palácio Guanabara por considerá-lo inelegível. Ao impugnar o registro, os desembargadores impuseram novamente as restrições. Apesar da mudança de contexto, neste momento, o TSE vai decidir apenas sobre o financiamento da campanha e o direito de participar do horário eleitoral.

A defesa de Garotinho ainda prepara o recurso contra a impugnação da candidatura. Ele aparece nas pesquisas de intenção de voto como terceiro colocado na corrida pelo governo do Rio, atrás do ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), e do presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL). A situação dele pode definir os rumos da eleição porque, se concorrer e posteriormente seus votos forem anulados, há chances de Eduardo Paes vencer no primeiro turno.

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Anthony Garotinho
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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