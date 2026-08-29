Liminar do TSE garante retorno de Garotinho à campanha ao governo do RJ

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu liminar favorável a Anthony Garotinho, permitindo que o ex-governador retome sua campanha ao governo do Rio de Janeiro. Foram derrubadas restrições que o impediam de receber recursos e veicular conteúdos no horário eleitoral. A decisão se baseia em controvérsia sobre a validade de sua ficha limpa.

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu na noite desta sexta-feira (28) uma liminar favorável ao ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) que permite ao candidato retomar sua campanha ao governo do Rio de Janeiro.

Pela decisão do ministro Floriano de Azevedo Marques, foram derrubadas as restrições impostas pela justiça regional, que o impediam de receber recursos financeiros e ter direito a veicular conteúdos próprios no horário eleitoral.

Para o magistrado, há uma controvérsia jurídica relevante sobre a validade da ficha limpa de Garotinho, o que justifica a manutenção das atividades partidárias até uma análise final. A defesa do experiente político sustenta que os prazos de punição por improbidade administrativa já foram cumpridos integralmente.

Autorizado a retomar a campanha, o postulante ao Palácio Guanabara já tem agenda a cumprir neste sábado (29). Garotinho participa do lançamento de uma candidatura local em Campo Grande e fará uma carreata em Sepetiba, bairros localizados na Zona Oeste carioca, a maior região administrativa da capital fluminense.