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Política

Liminar do TSE garante retorno de Garotinho à campanha ao governo do RJ

Decisão de Floriano de Azevedo Marques libera recursos e horário eleitoral; candidato tem carreata neste sábado na Zona Oeste

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 11h51
O ex-governador Anthony Garotinho
O ex-governador Anthony Garotinho. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Liminar do TSE garante retorno de Garotinho à campanha ao governo do RJ Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu na noite desta sexta-feira (28) uma liminar favorável ao ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) que permite ao candidato retomar sua campanha ao governo do Rio de Janeiro.

Pela decisão do ministro Floriano de Azevedo Marques, foram derrubadas as restrições impostas pela justiça regional, que o impediam de receber recursos financeiros e ter direito a veicular conteúdos próprios no horário eleitoral.

Para o magistrado, há uma controvérsia jurídica relevante sobre a validade da ficha limpa de Garotinho, o que justifica a manutenção das atividades partidárias até uma análise final. A defesa do experiente político sustenta que os prazos de punição por improbidade administrativa já foram cumpridos integralmente.

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Autorizado a retomar a campanha, o postulante ao Palácio Guanabara já tem agenda a cumprir neste sábado (29). Garotinho participa do lançamento de uma candidatura local em Campo Grande e fará uma carreata em Sepetiba, bairros localizados na Zona Oeste carioca, a maior região administrativa da capital fluminense.

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