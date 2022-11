A pesquisa que orientou o PT durante a campanha eleitoral

Uma pesquisa realizada pelo PT ainda durante o período eleitoral apontou que o eleitor brasileiro tem mais facilidade para compreender o significado da palavra “fascista” do que “genocida” – adjetivos esses atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro ao longo do tempo, em referência a seus lampejos autoritários e a sua atuação no comando do país na pandemia.

O levantamento foi encomendado pelo PT justamente com o objetivo de calibrar o discurso de Lula durante a campanha. O estudo indicava que era melhor associar a imagem do oponente ao fascismo, sobretudo porque o termo poderia ser substituído pela ideia de ser um candidato antidemocrático – e cujo entendimento acaba se tornando mais fácil.

Colar a ideia de que Bolsonaro simbolizava um político antidemocrático facilitaria também a vida da equipe de Lula em pintá-lo para o eleitor como a opção democrática, a antítese ao que representava o ex-capitão.

A estratégia, segundo os petistas, surtiu efeito desejado. Lula venceu as eleições no domingo passado e chegou à Presidência pela terceira vez, mesmo depois de ter sido preso pela Operação Lava Jato. Já Bolsonaro, tornou-se o primeiro presidente da República a não conquistar a reeleição.