A nova resposta de André Mendonça sobre dados de celular de Daniel Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou em despacho neste domingo, 13, que a abertura de todas as informações contidas no celular de Daniel Vorcaro “contribuiria para tumultuar o julgamento” da Corte, marcado para terça-feira, 15, sobre as mensagens enviadas pelo banqueiro ao ministro Alexandre de Moraes.

Mendonça adicionou o despacho ao processo, agora sob relatoria do presidente do STF, Edson Fachin, após a Polícia Federal afirmar ao chefe da Corte que poderia disponibilizar a íntegra do material aos gabinetes dos magistrados. A corporação disse que Mendonça tinha uma cópia de todo o material, mas que o original estava preservado e seguro nas dependências da instituição.

“A inserção de elementos adicionais, que não constam dos autos até o presente momento, o que inclui a abertura de todas as informações contidas no celular do senhor Daniel Vorcaro, somente contribuiria para tumultuar o julgamento, bem como colocaria em risco todo o seguimento e êxito das investigações, dando ensejo à suscitação de questionamentos de toda ordem, para desviar o feito especificamente apregoado para julgamento de seu caminho natural”, afirma Mendonça no despacho.

“Nesse sentido, como bem enfatizou o eminente Presidente, ‘A gravidade dos fatos não autoriza atalhos’, mas também não tolera subterfúgios ou desvios de rotas, rumo a outros interesses que não os da Justiça”, finalizou o ministro.

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Mendonça também voltou a dizer no documento que todo o material do celular de Vorcaro que é pertinente para a análise dos ministros na sessão de terça-feira já foi disponibilizado.

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